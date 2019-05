El reencuentro de Horacio Pancheri y Marimar Vega en Madrid

Dicen que el amor te vuelve capaz de hacer cualquier cosa con tal de estar cerca de la persona que te roba el aliento, y al parecer Horacio Pancheri y Marimar Vega se encuentran en este punto, pues después de algunos días de coqueteo en redes y de soportar la distancia en continentes diferentes, el argentino y la guapa mexicana corrieron a un romántico encuentro en las calles de Madrid.

VER GALERÍA

Justo cuando el romance de estos dos tórtolos, que cada día se hacía más evidente en redes sociales, comenzaba a tomar fuerza, Marimar sorprendió a sus seguidores con la noticia de que estaría lejos del argentino durante varios días debido a un viaje a la India junto a su hermano Gonzalo Vega. Durante aproximadamente dos semanas, la guapa actriz mantuvo fascinados a sus fans con impresionantes fotos de paisajes, templos y lugares históricos del país asiático, sin embargo, en todo momento el fan número uno de Vega fue Horacio, quien no perdió oportunidad para escribirle comentarios coquetos con los que dejaba ver que su relación, aún a distancia, iba viento en popa.

Marimar Vega sorprende a Horacio Pancheri con un regalo desde el otro lado del mundo

Ni a la distancia, Marimar Vega y Horacio Pancheri se olvidan de sus románticos coqueteos

¡Viaje de hermanos! Marimar y Gonzalo Vega Jr, de aventura en la India

VER GALERÍA

Incluso, antes de que Marimar emprendiera su viaje, el argentino publicó una historia en su Instagram donde compartió discretamente la romántica estrategia que Vega y el diseñaron para estar juntos aún a la distancia. En la fotografía, se pueden ver las manos de ambos entrelazadas, utilizando anillos similares; accesorio que los dos utilizaron durante todo el viaje de la actriz y que ahora nos ha vuelto a dar la señal de su concretado amor en una nueva historia de Instagram que ha revelado un paso más en su relación.

VER GALERÍA

El día de ayer, el argentino subió una foto muy similar a la primera imagen que reveló su unión mediante los anillos, pero en esta ocasión la acompañó de una frase que terminó por confirmar que tanto él como Vega, están completamente comprometidos con su relación. “Juntos en Madrid”, escribió acompañando con un emoji de dos corazones. En la fotografía se pueden ver de nuevo, dos manos entrelazadas, ambas luciendo los representativos anillos en sus dedos pulgares. Y aunque Pancheri y Vega se han recatado a simplemente subir pistas –muy evidentes- de su romance, ya no queda duda, aun con falta de nombres o etiquetas, de que su relación ha tomado un rumbo bastante serio.

VER GALERÍA

Al parecer Horacio y Marimar aguantaron muy pocos días separados y aprovecharon para planear un romántico encuentro a mitad de camino para disfrutar de una nueva aventura juntos, ahora en Europa. Gracias a sus redes sociales, sabemos que los tórtolos ya habían viajado juntos antes, sin embargo nunca tan lejos de México y en ningún plan que involucrará tantos días de convivencia. Este nuevo paso y un comentario por parte del argentino en una publicación de ella, donde escribió “te amo”, no deja lugar a dudas de que existe un noviazgo, y aunque los dos han preferido evitar dar declaraciones o hacer su relación formal públicamente, es claro que la pareja se encuentra escribiendo una historia juntos, por lo que no sorprendería que en un tiempo no muy lejano, compartan su primera fotografía solos, sellando con esto las señales que han ido dejando poco a poco en sus redes sociales.