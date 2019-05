Ariadne Díaz anuncia que se tomará un descanso de redes sociales

Además de ser una talentosa actriz, Ariadne Díaz es toda una celebridad en las redes sociales. Prueba de lo anterior son los más de 4 millones de seguidores que tiene tan sólo en su cuenta de Instagram. Y es que los fans de esta guapa tapatía está siempre han estado pendientes de sus proyectos en la pantalla y de su vida personal y familiar. Ella no ha sido indiferente al gran apoyo que ha recibido, pues suele manifestar su cariño a las personas que la siguen paso a paso, no obstante ahora la estrella de telenovelas ha decidido tomarse un descanso de estas plataformas, explicando antes la razón para hacerlo.

VER GALERÍA

La actriz de 32 años usó su Instagram para hacer el anuncio sobre su breve distanciamiento del mundo digital, no si antes expresar el gran aprecio que le tiene a sus seguidores. “Amo estar en contacto con la gente que me sigue y con la que sigo, realmente creo que las redes sociales sin increíbles...”, escribió Ariadne en una de sus Stories publicada la noche de ayer. “Sin embargo llega un punto e el que todo se trata de ellas y la verdad estoy un poco saturada”, reconoció con gran sinceridad.

VER GALERÍA

Tras su explicación, la actriz manifestó su intención de descansar un poco de las redes sociales. “¡Así que me doy unas vacaciones de este hermoso lugar de fantasía por unos días!”, finalizó su post, en el que además incluyó algunos emojis. Este anuncio ocurrió poco después de que publicara una espontánea selfie en su Instagram, para la que posó muy sonriente. “Jaaaaaaa sólo es una foto con un “amor y paz” extraño, no es un código, ni aviso, ni nada, no intenseen”, comentó después en su mismo post, pues al parecer algunos de sus seguidores comenzaron a hacer aventuradas interpretaciones sobre la instantánea, en la que se le ve con la mano cerca del rostro.

VER GALERÍA

Este anuncio no es el único que ha hecho Ariadne en las últimas semanas, Apenas a principios de abril pasado la actriz dio a conocer que su exclusividad con la televisora que la acogió por años había llegado a su fin. “Oficialmente ha terminado mi relación de trabajo de manera exclusiva con Televisa y he de decir que no tengo otras cosas en mi corazón más que amor y agradecimiento”, aseguró la actriz al dar a conocer la noticia, misma que tomó por sorpresa a muchos, pues a lo largo del tiempo había sido uno de los rostros favoritos del público.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Días mas tarde Ariadne se abrió con sus seguidores compartiéndoles sus reflexiones sobre su futuro profesional. “No me van a ver en telenovelas, pronto no, quiero hacer cosas distintas”, dijo en una transmisión en vivo en su Instagram. “Quiero hacer series, quiero hacer películas, quiero hacer teatro. No me importa que me vea poquita gente, pero quiero hacer cosas que me reten, que me den nervios, que me den emoción”, explicó entonces. Aunque esta famosa no ha dado detalles sobre nuevos proyectos, es un hecho que ahora con estas vacaciones de las redes sociales podrá meditar sobre ello, al mismo tiempo que disfruta junto a su pareja, el guapo Marcus Ornellas, y su adorable hijo Diego.

VER GALERÍA