Fernanda Castro revela por qué no quiere ser actriz y cómo se encuentra su mamá tras su separación

Ahora fue el turno de Fernanda Castro, quien con toda sinceridad abrió su corazón en una divertida -y reveladora- dinámica de preguntas y respuestas que realizó en sus redes sociales. En esta ocasión la joven tocó varios temas y habló abiertamente del por qué no se interesó en la actuación, además dio detalles la actual relación que lleva con los hijos del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y cómo se encuentra su madre, Angélica Rivera, tras confirmar su separación del exmandatario el pasado 9 de febrero.

Actualmente, Fernanda se encuentra estudiando música en el Berklee College of Music, siendo esta su mayor pasión. Por esa razón respondió con firmeza a la pregunta de si le gustaría o no ser actriz al igual que su madre o su hermana Sofía. “La verdad no, jamás se me dio y me da mucha pena y admiro mucho ese trabajo, pero lo mío es rockear”, respondió de lo más simpática. Así mismo, contó que lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es leer, escribir, dormir, caminar y el yoga.

Entrados en la charla, sus seguidores no dudaron en cuestionarla sobre aspectos muy específicos de su vida familiar como la manera en que percibe a su madre. “Fuerte, inteligente, ambiciosa, apasionada, entregada, firme, súper intuitiva, la mejor mujer que conozco y la más guapa”, aseguró. De paso, confesó que ser hija de figuras públicas la ha colocado en determinadas situaciones a las cuales ha podido hacer frente, reflexión que tiene muy clara a sus 19 años. “Ha habido situaciones incómodas, pero la verdad a mí no me da pena y al final yo estoy trabajando para que mis hijos puedan presumir quién es su mamá” dijo.

Siempre transparente, Fernanda incluso publicó la pregunta de un seguidor que quiso enterarse de cómo se encuentra Angélica Rivera en este momento a poco más de dos meses de haber anunciado su separación de Enrique Peña Nieto. “Mi mamá está mejor que nunca, enfocada en su familia, en ella y sobre todo en su regreso a lo que más ama, que es su carrera” dijo contundente la joven que continuó revelando otros aspectos de su vida.

Fernanda también se tomó un tiempo para dedicar un espacio en sus menciones a las personas que más quiere, luego de que alguien le preguntara acerca de cómo es la actual relación que lleva con los hijos del expresidente Peña. “No les voy a mentir, TODOS los hermanos en esta tierra se pelean, pero nos llevamos bastante bien y siempre estamos gozando porque cada uno es muy diferente”. Así mismo, reiteró que a ellos los sigue considerando hermanos, precisamente por todas las experiencias que juntos han compartido. “Sí, los adoro, pasamos toda la vida juntos y la pasamos re bien”, escribió.