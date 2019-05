Paulina Peña se sincera sobre las razones por las cuales decidió abrir sus redes sociales

Con pleno entusiasmo, Paulina Peña celebra esta etapa de su vida en que los cambios han sido constantes. Precisamente, ha reflexionado sobre ciertas decisiones que últimamente ha tomado, como el hecho de abrir sus redes sociales, espacio en el que cuenta con miles de seguidores que a diario le hacen llegar lindos mensajes. Y aunque no fue fácil dar este paso finalmente lo ha logrado, es por esa razón que se sinceró sobre este tema, reiterando su total agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la joven abrió su corazón para dirigir a sus seguidores un mensaje en el que explica por qué durante mucho tiempo decidió mantener sus cuentas privadas. “Nunca hago esto… pero siento que se los tenía qué decir. Estaba un poco nerviosa de abrir mis redes sociales porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente, pero al final me animé porque me encanta subir las fotos que tomo, lo que hago y compartirlo con ustedes…”, dijo en los primeros segundos del clip, en el que aparece de lo más tranquila y sonriente.

Pero lo que resultó de este cambio fue totalmente satisfactorio, así lo confirmó la hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, quien reveló que a lo largo de estos días ha tenido muy buena interacción con sus seguidores. “Déjenme decirles que estoy súper agradecida y súper feliz porque he tenido muy buena química y muy buena relación con muchos de ustedes…”, aseguró. En Instagram, Paulina disfruta compartir momentos de su vida personal en compañía de sus amigos y seres queridos, así como lindas postales de sus viajes más entrañables.

Lo cierto es que Paulina reconoce lo complejo que puede ser abrir al mundo una ventana de la vida personal, sin embargo, parece estar dispuesta a compartir con todos aquellos que la han apoyado, aunque ha pedido un poco de paciencia por lo reciente de este cambio. “Espero irles contestando poco a poco a cada uno. Denme chance, nunca había interactuado con tanta gente en una plataforma. Y solo eso, darles las gracias porque de verdad me hace muy feliz ver los mensajes que recibo y que puedan conocer un poquito más de mí, que vean como soy…”, dijo.

Recientemente, con motivo de la celebración del Día del Niño, la joven reveló una foto de cuando era pequeña, exactamente del año 1999. Y no solo eso, porque además ha mostrado fotos de los gratos momentos en que disfruta enamorada, y ha entablado sesiones de preguntas y respuestas con los usuarios, a quienes les ha dado detalles de sus planes y de las motivaciones que tiene por estos días.