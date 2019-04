Erika Zaba cumple su más grande sueño y anuncia a los cuatro vientos su embarazo

Erika Zaba ha conquistado un sinfín de escenarios, ha roto records y ha tocado la vida de miles de fans que la han seguido a lo largo de su exitosa carrera musical; sin embargo había un sueño que la deslumbrante rubia aún no lograba alcanzar, y que hoy, después de mucho amor y dedicación al lado de su esposo Francisco, se vuelve una realidad: el sueño de ser mamá.

La cantante de OV7 utilizó su cuenta de Instagram para darle la mejor sorpresa a sus fans, y por medio de una conmovedora fotografía y un video en su canal de YouTube, gritó a los cuatro vientos su felicidad por estar en su tercer mes de embarazo. Un día antes de dar las buenas nuevas, Erika hizo uso de sus historias para sembrar duda y emoción en sus fans, familia y amigos. “Estábamos platicando un secreto que tenemos Fran y yo, pero que se los vamos a compartir al ratito o mañana”, presumió la rubia junto a su marido mientras ambos daban un relajante paseo por la playa. La pareja se encontraba vacacionando en Acapulco cuando decidieron comenzar a preparar el terreno para la feliz noticia.

La mañana de hoy, Erika volvió a redes para notificar que a las 10 de la mañana subiría un video a su canal de YouTube donde explicaría todo sobre la “sorpresa” de la que había venido hablando. Pasaron unas cuantas horas y por fin se dio la cita para conocer todos los detalles sobre el misterioso mensaje que la cantante tenía que revelar. Fue así como con un “swipe up”, Erika revolucionó las redes sociales con un video titulado “¡Voy a ser mamá!”.

“Estoy muy nerviosa y muy contenta de lo que tengo que decirles”, comienza el video. “Es muy difícil porque tengo que darles una noticia que es muy personal y muy íntima, pero por otro lado no puedo negar que hay mucha gente muy pendiente y muy interesada por lo que está pasando en este momento, lo cual agradezco muchísimo”, continúa con una sonrisa que no puede ocultar. “Ya no puedo esconder más este secreto, la felicidad quiero desbordarla y gritarlo a los cuatro vientos, estoy… que no quepo de la alegría y pues sí ¡estoy embarazada y voy a ser mamá!”, reveló la cantante entre gritos de emoción y un radiante brillo.

“Tengo 3 meses de embarazo y todo va muy bien”, continúa mostrando un pedacito del video de su ultrasonido. “Tenía una semana de embarazo cuando fui a los primeros estudios y es un proceso difícil porque ya habíamos estado ahí una vez. Pero aunque fue difícil, Fran me ayudó a confiar”, reveló a corazón abierto, haciendo referencia a su primer intento de embarazo.

“El primer mes fue el más difícil”, continuó. “Al mes se realiza el primer ultrasonido para escuchar el corazón y yo estaba muy nerviosa”, compartió mientras en el video se puede ver una pequeña fracción del ultrasonido donde se escuchan claramente los latidos del bebé. A continuación la artista mencionó su breve retiro de los escenarios, el cual decidió realizar para dedicarse de lleno a embarazarse. “Estoy preparada para recibirlo, esta vez fue diferente porque estaba dispuesta a cambiar todo por ser mamá”, mencionó haciendo referencia a su pausa del 90´s Pop Tour, gira en la que sí participó durante su primer intento de embarazo. “Quiero regresar a trabajar y a la gira, pero por ahora el doctor me ha dicho que es mejor esperar", continuó.

Por último, la cantante agradeció con el corazón en mano todo el apoyo de sus compañeros de Ov7 y del público por apoyarla en su sueño de ser mamá. También dedicó un tierno mensaje a su esposo, que ha estado con ella en cada paso del proceso. “Quiero agradecer por ultimo a mi esposo Francisco que me ha cuidado, que me ha apapachado. Gracias mi amor ¡vamos a ser papás!”, gritó con emoción.

Cerrando el conmovedor video, Erika se tomó un momento y agradeció al co-protagonista de su video. “Por último quiero agradecerle a este bebé que crece dentro de mí, a este niño o niña que me escogió para ser su mamá. Quiero decirle que estoy lista, que estoy feliz. Que llega a un matrimonio lleno de amor, que tenemos mucho que darle y ofrecerle y que lo hemos estado esperando por mucho tiempo”, concluyó para después despedirse y asegurar que ira compartiendo cada etapa de su embarazo con el público, que como ella misma menciona, ha estado ahí para subir con ella cada escalón para alcanzar su sueño de ser mamá.

