Demian Bichir pide respeto en el difícil momento que está viviendo

Demian Bichir se ha mostrado a corazón abierto durante los últimos días y ha sido honesto con su público sobre el lamentable fallecimiento de su esposa, Stephanie Sherk. Después de que la prensa diera a conocer la causa de la muerte de la bella productora, el actor decidió utilizar su cuenta de Instagram para rendir una declaración y hablar de primera mano sobre lo sucedido. Bichir se abrió completamente con sus seguidores y en una honesta publicación explicó la difícil situación por la que están pasando tanto él como su familia y la familia de la actriz, pidiendo solo una cosa: respeto y tiempo para vivir su duelo y poder continuar. Lamentablemente, algunos medios de comunicación hicieron caso omiso a la solicitud del actor, y ante tal situación Demian se ha proclamado una vez más en redes lanzando un contundente mensaje.

“Esto es lo que ocurre cuando se pide respeto y privacidad en el dolor, la tristeza y el duelo. Estos medios no tienen vergüenza, ni decencia, ni escrúpulos”, se puede leer a inicios del poderoso mensaje. “Ellos dicen sin el menor pudor que nuestra gente, mis paisanos, la raza, “quieren saber”. Falso. Nuestra gente es infinitamente más sensible ante el dolor ajeno de lo que ellos nunca serán”, continúa haciendo referencia a un par de medios que se presentó en la puerta de su hogar para pedirle una entrevista. “Que no se escuden en nuestra gente para cometer sus actos tan despreciables. Ellos no representan a nuestra gente. Nuestra gente es buena y decente”, continuó.

“A todos los medios, es importante que sepan que las cámaras de seguridad en nuestra propiedad funcionan 24/7 y que procederemos legalmente contra cualquier violación a nuestra privacidad”, afirmó rotundamente dejando claro que no tolerará ninguna falta de respeto ante el doloroso momento en el que se encuentra. “Nosotros deberíamos estar viviendo nuestro duelo en paz en vez de lidiar con sus lamentables actos sin vergüenza. Una vez más, los únicos comentarios que haremos serán publicados en esta cuenta”, concluyó marcando una clara línea para cualquier medio que intente acercarse a él o a cualquier miembro de su familia para obtener otra declaración.

Bichir publicó este fuerte mensaje acompañado de dos videos en los que se puede ver la identidad de los reporteros que se acercaron a su hogar. En los clips no aparece Demian, sin embargo se puede escuchar de manera muy clara su voz, solicitando respetuosa, pero contundentemente, a los reporteros que se vayan y no regresen a buscar más información. El actor grabó por propia mano ambos clips y manteniendo en todo momento la calma, defendió lo único que ha solicitado, tanto al publico como a los medios, en los últimos días: su derecho a la privacidad.