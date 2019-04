Olivia Peralta da el 'sí' a su novio Justin Morgan

La felicidad está del lado de Olivia Peralta, quien, a pesar de haber despedido a su madre hace solo algunos meses, se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida al disfrutar de un embarazo pleno junto a sus dos hijas y su ahora prometido, Justin Morgan, quien decidió dar el siguiente paso con la bella conductora al sorprenderla con una romántica propuesta de matrimonio en su natal Australia.

El pasado 14 de febrero, Olivia y el banquero dieron en exclusiva para ¡HOLA! la buena noticia de que se encontraban esperando a su primer hijo en conjunto después de poco mas de año y medio de comenzar su relación. Justin, afincado en Dubái, conoció a la guapa empresaria en Grecia en el verano de 2017, donde el amor los encontró desprevenidos en un club de playa mientras ambos viajaban en lo que se planeaba fuera un viaje casual con amigos.

Esta bebé, será la primera hija para Justin y la tercera niña para Olivia, quien ya es mamá de Gia y de Luciana, que no podrían estar más emocionadas de convertirse en hermanas mayores. La conductora reveló el sexo de su bebé por medio de redes sociales, en las que compartió un divertido video en el que se podía ver a sus hijas jugando béisbol con una pelota, bastante especial, que tenía por dentro la revelación del género del bebé. Luciana, la menor, fue la encargada de lanzar la bola a su hermana quien con un tino exacto la reventó, dejando al descubierto un polvito rosa.

Ahora, después de casi dos maravillosos años juntos y con todo a favor, Justin ha decidido dar el siguiente paso al pedir matrimonio a la futura madre de su hija. Con una romántica fotografía, Olivia compartió el inolvidable momento con sus seguidores, y a través de su perfil expresó la inmensa felicidad por haber dicho “sí” al hombre de sus sueños. “I have a little Friday update...” escribió en el pie de foto. “¡Con este anillo, materializamos nuestro amor! Estamos comprometidos el uno con el otro. I LOVE YOUUUUUU with every inch of my heart and soul”, concluyó, notablemente emocionada por la decisión de pasar el resto de sus días junto al australiano.

De fondo, se puede ver la hermosa estructura de la famosa Ópera de Sydney, lugar emblemático de la capital australiana, mientras en primer plano, resalta la feliz pareja, con Olivia presumiendo su impactante anillo, sellando su promesa con un profundo beso de amor. Seguramente pronto tendremos detalles de lo que será la boda del año, por ahora, la conductora y el banquero disfrutan del embarazo, de la nueva familia que están formando y del gran amor que tienen, y que han demostrado cada día se vuelve más fuerte.