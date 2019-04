¿Quieres escuchar a Beatriz Gutiérrez Müller en su canción con Armando Manzanero?

La faceta de cantante de Beatriz Gutiérrez Müller ya no es un secreto. La escritora y esposa de Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado en más de una ocasión su talentosa voz, así como sus habilidades de composición. Ahora lo ha vuelto a hacer y con la colaboración del reconocido músico Armando Manzanero. Feliz con su trabajo, la autora dio a conocer su nuevo tema, en el que además hace dueto con una famosa cantante latinoamericana.

VER GALERÍA

“¡Sorpresa! El próximo 26 de abril será el lanzamiento de «Estás aquí». ¡La vida es mejor cantando!”, anunció Beatriz la semana pasada en sus redes sociales. Y el día ha llegado, por lo que dicho tema musical ya está disponible en distintas plataformas digitales. La escritora ya había mencionado a todas las personas que trabajaron con ella para hacer su nueva canción y entre los nombres destacaron el de la reconocida cantante de origen peruano, Tania Libertad, con quien hace dueto, y el de Armando Manzanero, quien según detalló la autora, estuvo a cargo del piano y los arreglos."No te vi por las enredaderas, ni en paso fugaz disimulado...", inicia la entrañable melodía, de la que compartimos un fragmento.

Aunque el lanzamiento de esta canción ha sido sorpresivo, lo cierto es que Beatriz ya había dado algunas pistas de que trabajaría con estos destacados músicos. En enero pasado, la escritora presumió una foto junto a Manzanero, dejando entrever una nueva colaboración musical. “Estás aquí se encuentra cada vez más cerca. Fue un poema que quiso ser canción, acontecimiento posible gracias a la creativa Mónica Vélez. En medio del camino se apareció el piano de Armando Manzanero y el genio de Tania Libertad”, escribió Gutiérrez Müller al compartir la instantánea en la que se le ve muy sonriente junto al famoso compositor mexicano.

VER GALERÍA

No es secreto para nadie que además de la poesía y la historia, Beatriz es una apasionada de la música. De hecho Estás aquí se suma a una larga lista de canciones entre las que destacan algunas como Esto soy y Canta canta, de la cual también escribió la letra. Incluso fuera del país han sido testigos del talento vocal de esta mujer. “Con el tema Hoy despierto que cantamos, ganó #AMLO la categoría mejor spot electoral del año en los Napolitan Victory Awards. El anuncio lo hizo ayer The Washington Academy of Political Arts & Sciences. ¡Felicidades a todos los que participaron!”, dio a conocer la escritora hace poco.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El tema del galardonado spot al cual se refirió Beatriz fue interpretado por ella y por el músico José Portilla, aunque la letra es de la autoría de ella. Fue el 2 de julio del año pasado, un día después de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales, que la escritora lo compartió en sus redes sociales. “Esta canción está dedicada a todos los luchadores por la democracia de México”, escribió en Instagram, al invitar a sus seguidores a ver el video en su canal de YouTube, clip en el que en repetidas ocasiones se muestran imágenes de su esposo López Obrador, de quien siempre ha sido el mejor apoyo.

VER GALERÍA