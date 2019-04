Se ha dado a conocer la posible causa del fallecimiento de la esposa de Demian Bichir

Después de que se diera a conocer el fallecimiento de Stefanie Sherk, esposa del actor mexicano Demian Bichir, se ha reportado más información sobre el deceso. El actor escribió sobre la pérdida de su mujer a través de su cuenta de Instagram reservándose los motivos detrás del fallecimiento, pero ha sido un día después de esto que medios internacionales han revelado la información policial detrás del caso.

Según reporta el DailyMail han tenido la oportunidad de confirmar con el Departamento de Policía de Los Ángeles que el pasado 12 de abril alrededor de las 7:28 pm, hora local, fue llamado al domicilio que compartían la actriz y el nominado al Oscar por un posible caso de ahogamiento. Al parecer, la canadiense fue llevada a un hospital en donde se trató de salvarle la vida, hasta que falleció después de varios días después de atención médica. El Los Angeles County Medical Examiner ha determinado este jueves que la muerte se trató de un suicidio por encefalopatía anóxica, que se produce cuando el cerebro sufre daño por falta de oxígeno ante un ahogamiento.

Fue el día de ayer cuando Demian escribió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que daba a conocer la terrible noticia: “Queridos amigos, A nombre de la familia Sherk y la familia Bichir Nájera, con un dolor indescriptible, les informo que nuestra hermosa Stefanie Sherk, mi amada esposa, falleció en completa paz, el pasado 20 de Abril del año en curso. Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor”, comenzaba el mensaje.

“La hermosa, angelical y talentosa presencia de mi Stefanie será echada de menos profundamente y permanecerá en nuestros corazones para siempre. Agrademos a todos de antemano sus oraciones y de manera respetuosa pedimos su comprensión para que podamos vivir este luto en paz y privacidad en estos momentos tan difíciles para todos nosotros. Es nuestra más sincera esperanza que nuestra amada Stefanie, mi ángel y amor de mi vida, descanse eternamente en paz”, finalizó.

La canadiense comenzó su romance en el 2011 con el actor y a pesar de que los dos fueron muy celosos de su vida privada, no era raro verles en la alfombra roja apoyándose en sus diferentes proyectos. La actriz, que además incursionó como productora y escritora, nació en la ciudad de Niagara On The Lake, y destacó por su trabajo en diversas producciones. Stefanie formó parte del reparto de la cinta Un Cuento de Circo & A Love Song, trabajo con el que Bichir hizo su debut como director de cine en el año 2016. Además participó en producciones como #Hashtag, Telenovela, CSI y The Grudge.

