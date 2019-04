Paulina Peña revela cómo se encuentra su papá Enrique Peña Nieto

Han pasado ya casi cinco meses desde que Enrique Peña Nieto se despidió de Los Pinos, recinto que fue su hogar y el de su familia durante seis años. Tras esa etapa de su vida, el ex mandatario ha preferido mantenerse lejos del ojo público, pero han sido sus hijos quienes han compartido algunos detalles sobre él, haciéndolo protagonista de sus redes sociales. Luego de que Nicole publicara unas postales familiares con el político, su hermana Paulina reveló como es actualmente el día a día de su padre. La joven se mostró muy abierta haciendo diferentes confesiones e incluso contó algunos detalles de su feliz noviazgo.

VER GALERÍA

Más cercana que nunca con sus seguidores en Instagram, Paulina los invitó a hacerle preguntas sobre los aspectos de su vida que les interesara conocer. De inmediato le llovieron cuestionamientos de todo tipo, desde sus rutinas de belleza, sus hobbies y hasta sus secretos para conquistar a su novio. Entre las interrogantes de índole personal destacó una referente a su padre, que la joven no dudó en contestar de manera sincera. “¿Cómo está mi lord EPN? Lo extrañamos”, se lee en una de sus Stories. “Está feliz, está dándose sus tiempos de tener una nueva rutina, de recuperar el tiempo con nosotros, de disfrutar a su país, de hacer ejercicio, de descansar. Está volviendo a su hogar, a su familia”, respondió Pau.

VER GALERÍA

Como muchas personas, Paulina ha tenido que lidiar con críticas y todo tipo de comentarios, no obstante, el papel que tuvo como hija de Presidente provocó que estuviera más expuesta. Sin embargo, a sus 23 años, esta joven posee una gran madurez y ha sabido hacer frente a este tipo de situaciones de la mejor manera. “¿Te han hecho sentir mal los comentarios negativos de las personas?”, le preguntó uno de sus seguidores, a lo que ella contestó con gran honestidad. “Claro, los prejuicios y acusaciones falsas o todo lo negativo a nadie le gustan. Pero aprendí a no engancharme porque no vale la pena, no vale ni mi tiempo ni mi energía”, escribió.

VER GALERÍA

Paulina acaba de celebrar cuatro años de relación con su novio Fernando Tena, motivo que animó a sus seguidores a pedirle algunos consejos amorosos. “¿Qué recomiendas para sorprender a un novio?”, pregunta a la que la joven contestó sin dudar, dejando ver además su faceta más romántica. “Yo en lo personal soy una persona muy detallista, me encanta hacerle cartas (sí, sí soy a la antigüita) pero supongo que hacer algo nuevo, planear algo nuevo fuera de la rutina pero que sepas que le va a gustar y que tenga que ver con sus gustos. Ser espontánea con él”, explicó.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Hace unos días Paulina estuvo en la playa, a donde al parecer viajó en familia para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. La joven compartió algunas fotos en las que se dejó ver guapísima como siempre. “Creo que soy una persona feliz, digo, como todos y cualquiera tenemos nuestros días malos, pero normalmente me considero un alma feliz. Me siento bendecida y muy agradecida cada día”, escribió en otra de sus Instagram Stories.

VER GALERÍA