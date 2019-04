Inés Gómez Mont y la dura prueba a la que se enfrentó con el embarazo de sus trillizos

El tiempo ha sido el mejor aliado de Inés Gómez Mont, quien a lo largo de estos años ha podido consolidar sus sueños, entre ellos el de formar una gran familia. Y aunque en un principio sus experiencias en esta faceta fueron complejas, hoy celebra la posibilidad de poder rodearse de todo el amor de sus hijos. Con el sentimiento a flor de piel, la conductora de televisión se tomó un tiempo para revivir el embarazo de sus trillizos: Diego, Javier y Bruno, una de las etapas más difíciles de su vida la cual logró superar gracias a la fortaleza que la invadió en aquel momento, exactamente siete años atrás.

Conmovida, Inés recordó cómo fue ese instante en que dio la bienvenida a sus tres pequeños, en medio de una situación que parecía complicarse cada día más. Por aquel entonces, también era pareja de Javier Díaz, pero su relación amorosa estaba cada día más deteriorada. “Estaba en un proceso difícil, fue cuando nacieron los triates. Todo el embarazo de los triates fue super desgastante porque fue un embarazo de alto riesgo, tuve ocho amenazas de aborto, los doctores hablaron conmigo muchas veces para decirme que no iban a sobrevivir…”, contó en entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

Ante ese panorama, Inés recuerda que los especialistas le sugirieron tomar una drástica decisión con la finalidad de poner a salvo su vida, sin embargo, por sus hijos, decidió asumir una de las pruebas más fuertes a las que se ha enfrentado. “En la semana 16 del embarazo me pidieron absorber un bebé para que no corriéramos riesgo los dos bebés más la mamá, los tres en vez de los cuatro… Me acuerdo muy bien que le dije (al ginecólogo): ‘¿Sabes qué? No, si Dios me mandó tres fue por algo, y si me tengo que morir en la raya con mis tres chiquillos pues me moriré en la raya, no me voy a dar por vencida…’”, dijo.

Y pese a que los bebés nacieron con vida, permanecieron un tiempo en terapia intensiva, uno de los periodos más inestables en la vida de Inés, pues además ella tuvo que guardar reposo por seis meses, al mismo tiempo que cuidaba de Inesita. “No fue un parto fácil, estuvieron terapia intensiva mucho tiempo los chiquillos, le daban, sobre todo a Diego muy pocas probabilidades de vida… es terrible, se vuelve una dinámica tristísima… no los pude conocer hasta 48 horas después… Por primera vez los pude cargar a un mes de nacidos…”, contó.

Mientras Inés trataba de salir adelante con sus hijos, su ruptura amorosa también estaba a punto de ocurrir, un episodio que si bien es doloroso, pudo superar con el apoyo de su familia. “Salen mis hijos del hospital y es cuando el papá de mis hijos llega y me dice: ‘Yo ya no te amo, yo ya no te deseo, tú ya no me gustas… y me voy’ y es cuando él se va y es enfrentarme a esa realidad con cuatro niños y sola. Si no hubiera contado con el apoyo de mis papás no sé qué hubiera sido de mí…”, contó durante la charla. Pero tras la tempestad, todo cambió de repente cuando conoció a su esposo, Víctor Álvarez Puga, con quien asegura tiene una gran complicidad y al que le agradece por ser una excelente figura paterna para sus pequeños.