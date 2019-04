Ximena Navarrete y el lado que no conocíamos de ser Miss Universo

Cuando escuchamos la palabra “Miss Universo”, casi siempre se nos viene a la mente una imagen de glamour, belleza, elegancia y distinción, pero muy pocas veces llegamos a conocer el trabajo real que existe detrás de la enorme responsabilidad de representar a tu país en dicho concurso; y más aún cuando resultas ganadora del mismo. En esta ocasión, Ximena Navarrete, nuestra más reciente Miss Universo, utilizó sus redes sociales para expresar algunas de las dificultades de llevar la corona de uno de los concursos de belleza más conocidos en el mundo y compartió mucho de lo que usualmente no vemos una vez que se apagan los reflectores.

“Mi momento de sentir más nervios no fue antes de concursar, ni durante la transmisión en vivo del concurso. Tampoco cuando llegó el momento de la pregunta final. Mi momento de más nervios fue cuando dijeron que México había ganado”, escribió la guapa tapatía como respuesta a una de sus fans qué la cuestionó sobre cuál había sido el momento de más nerviosismo en la noche de su coronación. Esto por medio de una herramienta de “pregunta y respuesta” que brinda Instagram para interactuar en las historias. “Me quedé los próximos 15 minutos en shock. Yo caminaba y me movía pero la emoción no me dejaba reaccionar al cien”, concluyó.

Recordemos que la guapa mexicana ganó Nuestra Belleza México en el año 2009 y Miss Universo en el 2010. Desde entonces, Ximena ha sido una de las más altas representantes de nuestro país en dichos eventos y ha realizado diversos proyectos de actuación, conducción y claro, modelaje. Actualmente la joven de 31 años se encuentra felizmente casada con el empresario Juan Carlos Valladares y continúa exitosamente su carrera con proyectos que en los últimos años la han catapultado como una de las mujeres mexicanas más reconocidas.

Siguiendo la dinámica de preguntas y respuestas en su perfil personal, la modelo abrió por completo su corazón y contestó sin tapujos a una segudiora que cuestionaba sobre el cansancio que conlleva ser Miss Universo.

“Esto es algo que nadie se imagina”, comenzó. “ Porque todo el mundo piensa que ser Miss Universo es fácil, (la mayoría se imagina a una Miss Universo sentada con su corona y vestido saludando o posando) y la realidad es que existe demasiado trabajo que hacemos con muchas organizaciones. Hay mucho esfuerzo, viajes, preparación, horas sin dormir, meses sin ver a tu familia… trabajo social entre muchas cosas mas”, expresó abiertamente.

“Existen momentos cansados pero muchos más momentos de satisfacción. La emoción de llevar a tu país y representarlo quita un poquito el cansancio”, concluyó, dejando ver que aún cuando su año como reina de belleza fue complicado, exigente y agotador, valió totalmente la pena por todas las experiencias que le dejó y la ayuda humanitaria que realizó en el proceso.

Es la primera vez que Ximena expresa en redes sociales su sentir sobre ser “Miss Universo”, y expone las partes no tan glamurosas de portar una corona representando a tu país. Sin embargo su comentario no sorprende, ya que Navarrete siempre se ha mostrado honesta y abierta sobre este tema, motivando a las jóvenes a seguir siempre sus sueños, pero siendo muy clara en la gran responsabilidad que un gran puesto conlleva.