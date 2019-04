Inés Gómez Mont y cómo fue su relación con Pati Chapoy

La guapísima Inés Gómez Mont recordó sus inicios en la televisión y durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, se sinceró por primera vez sobre cómo ha sido su relación después de salir del programa Ventaneando, con quien ella reconoce como su “mentora”, la reconocida periodista de espectáculos, Pati Chapoy.

VER GALERÍA

“Pati tiene un ojo biónico”, dijo la famosa madre de seis al contar cómo fue que Chapoy la eligió para conducir su primer programa en televisión. “Yo no quería salir en la tele”, confesó la ojiclaro, “yo me dedicaba a producción, pero Pati me dijo: el tren pasa una vez y tienes que aprovechar esta oportunidad.” A la par, Inés confesó que para ella la idea de conducir un programa no estaba dentro del mapa gracias a su familia, la cual ella describe como “conservadora”, y platicó un poco cómo fue que el destino, a pesar de su negativa por la conducción, la llevó frente a cámara en lo que sería el inicio de una exitosa carrera periodística.

VER GALERÍA

“Yo estudiaba en la Libre de Derecho cuando entré un verano como practicante en el área de noticias de Tv Azteca”, explica la conductora, afirmando que este periodo de su vida fue en el que más aprendió sobre lo que en verdad implica el mundo del periodismo al convivir con grandes personajes del medio como Hannia Novell y Jaime Guerrero, quienes la involucraron en todos los procesos de producción. “De ahí, me voy a los 25+ y empiezo con la producción de espectáculos. Ahí fue donde Pati pidió que me lanzaran como conductora”.

Desde ese día, Inés se refiere a Chapoy como su “gran maestra”, quién tiempo después le dio la gran oportunidad de saltar como conductora de uno de los mejores programas del mundo del espectáculo: Ventaneando. “Un día, yo estaba comiéndome unas papitas y llegaron a decirme que Pati me estaba buscando. Subí a verla y fue cuando me preguntó si estaba lista para conducir Ventaneando. Yo sin razonar realmente lo que estaba contestando, dije que sí. Ese mismo día me maquillaron y salí al aire”, contó.

VER GALERÍA

Tiempo después , por motivos de salud durante su primer embarazo, la conductora decidió poner una pausa a su trabajo en el famosos programa y pidió la renuncia. “Yo creo que en ese momento Pati si se quedó sentida conmigo, y la verdad la entiendo porque Pati a mí me apostó mucho y yo creo que era una de sus fichas importantes. Me impulsó muchísimo y yo creo que ella sintió que le fallé”, confesó abiertamente durante la entrevista. Tras decir esto, Inés aclaró de inmediato que, afortunadamente, después de un tiempo y algunos malos entendidos aclarados, su relación con la periodista sigue siendo espectacular y que ella estará agradecida infinitamente por todo lo que la periodista le enseñó.

"Nos quedamos con una buena relación, ella siempre supo que de mí nunca ha escuchado un comentario negativo, siempre que me he referido a ellos es con respeto y con Pati con mucha gratitud, siempre le doy su título de mi maestra, mi mentora, porque ella fue quien me formó", concluyó contundentemente aclarando, que su ahora vecina y ella no tienen ningún rencor del pasado y que el tiempo lo único que ha hecho es reforzar la gratitud y el cariño que la conductora siente hacia ella.