Silvia Pinal confiesa con cuál de sus hijos tiene más afinidad

Siempre muy abierta a hablar de su vida, Silvia Pinal ha compartido con el público su vida, no solamente a través de su trabajo, sino también en un libro y una bioserie de su vida, en donde ha abierto las puertas de su historia. Acostumbrada a las cámaras y los reflectores, Doña Silvia no tiene reparo en hablar de nada, amores, éxitos, historias y hasta de los momentos más complicados. Pero, ¿qué pasó cuando Adela Micha le preguntó sobre su relación con sus hijos? Sin problemas, Doña Silvia explicó con quién de sus hijos tiene más afinidad.

Adela especificó que nunca le iba a preguntar por el hijo que quisiera más porque no la metería en un aprieto, pero que sí quería saber con quién tenía más afinidad. “Con mi hijo, mi hijo es muy lindo, es muy amable, es muy dado a ayudar. No tiene problemas, cosa que trata de evitar. Yo me llevo bien con él”, dijo muy honesta sobre la afinidad que hay entre los Pinal. Eso sí, explicó que en la dinastía están acostumbrados a que son solamente mujeres, con la excepción de Luis Enrique -quien recientemente ha compartido las buenas nuevas de que pronto se convertirá en papá de un hijo varón, el segundo en las recientes generaciones de la familia-.

“Tiene buen carácter y trata de tener buena relación”, explicó, además de apuntar a que nunca le ha provocado problemas, entre risas haciendo referencia a sus hijas. “Es muy dedicado, muy servicial. Humanamente vale mucho mi hijo como persona”, dijo claramente orgullosa de su único hijo varón. Muy sincera, Doña Silvia explicó que cuando tiene algún problema con alguna de sus hijas, prefiere tomar distancia hasta que se recupera la buena relación.

Lo platicado por Silvia quedó claro hace unas semanas cuando la actriz estuvo en el hospital y su hijo, muy amablemente, estuvo siempre compartiendo con los medios el estado de salud de su madre, mientras se mantenía al pendiente junto a sus dos hermanas, Alejandra y Sylvia de lo que sucedía.

Aunque ha vivido bajo los escenarios, a diferencia de las mujeres de su familia, Luis Enrique siempre ha crecido acostumbrado a las cámaras y a la atención que la dinastía en la que creció genera, cosa que le ha permitido aprender a sortear los micrófonos. Todos ellos orgullosos de la familia a la que pertenecen, los Pinal se mantienen siempre cercanos a Doña Silvia, quien se mantiene trabajando con una exitosísima carrera.

