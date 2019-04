¡Sorpresa! Beatriz Gutiérrez Müller anuncia nuevo tema en colaboración con Armando Manzanero

Beatriz Gutiérrez Müller se ha caracterizado por ser una mujer inteligente y amante de las letras, así como una madre y esposa entregada, lo cual no es para nada sencillo, tomando en cuenta de que su marido es el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La escritora es la mejor compañera del mandatario y no duda con acompañarlo a compromisos y eventos oficiales. Pero, además de esas facetas de su vida, esta mexicana es una apasionada de la música, y para prueba de ello el reciente anuncio que acaba de hacer, con el que ha tomado por sorpresa a muchos, ¿de qué se trata?

La autora tomó sus redes sociales para dar a conocer su más reciente colaboración musical, la cual se estrenará en unos días. “¡Sorpresa! El próximo 26 de abril será el lanzamiento de «Estás aquí». ¡La vida es mejor cantando!”, escribió Beatriz en su cuenta de Instagram, compartiendo además el arte que acompaña su tema, el cual es una imagen de ella misma. Gutiérrez Müller precisó que la canción estará disponible en las distintas plataformas digitales, invitando así a sus seguidores a escuchar su trabajo.

En su publicación, que de inmediato generó un gran interés entre sus seguidores, la titular del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional Memoria Histórica y Cultural de México, mencionó a todas las personas que trabajaron con ella para hacer Estás aquí. Entre los nombres destacaron el de la reconocida cantante de origen peruano, Tania Libertad, con quien al parecer Beatriz hace dueto. También llamó la atención la participación del famoso compositor mexicano Armanzo Manzanero, quien según detalló Gutiérrez Müller, estuvo a cargo del piano y los arreglos.

Aunque el lanzamiento de esta canción ha sido sorpresivo, lo cierto es que a principios de año Beatriz ya había dejado entrever que trabajaría con estos destacados músicos. En enero pasado, la escritora presumió una foto junto a Armando Manzanero, dejando entrever una nueva colaboración musical. “Estás aquí se encuentra cada vez más cerca. Fue un poema que quiso ser canción, acontecimiento posible gracias a la creativa Mónica Vélez. En medio del camino se apareció el piano de Armando Manzanero y el genio de Tania Libertad”, escribió Gutiérrez Müller al compartir la instantánea en la que se le ve muy sonriente junto al famoso compositor mexicano.

No es secreto para nadie que además de los libros y la historia, Beatriz ama cantar, de hecho Estás aquí no es su primer tema. Antes ya había mostrado su faceta de intérprete con temas como Esto soy y Canta canta, del cual también escribió la letra. Incluso fuera del país han sido testigos del talento de esta mujer. “Con el tema Hoy despierto que cantamos, ganó #AMLO la categoría mejor spot electoral del año en los Napolitan Victory Awards. El anuncio lo hizo ayer The Washington Academy of Political Arts & Sciences. ¡Felicidades a todos los que participaron!”, dio a conocer la escritora hace poco.

