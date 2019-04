Odalys Ramírez presume su gran pancita de embarazo...pero Rocco aún no llega

La pancita de embarazo de Odalys Ramírez se ve cada vez más grade, y el pequeño Rocco no da señas de nacer. La guapa conductora de televisión ha revelado lo ansiosa que está por conocer a su bebé, fruto de su amor con Pato Borghetti, pero por más crecido que luzca su baby bump, el pequeño aún no ha querido nacer. Mientras llega su amado hijo, esta guapa mujer sigue aguardando paciente y descansando en la playa, lo cual ha sido el mejor pretexto para presumir su figura maternal. Esta famosa, que está por convertirse en madre por segunda ocasión, ha compartido en sus redes sociales algunas fotos posando en bikini, las cuales han alborotado a sus seguidores, que ya no pueden esperar más para conocer al bebé. ¿Quieres ver cómo luce Odalys en la recta final de su embarazo? haz click en el video.