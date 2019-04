Louis Tomlinson ha roto el silencio tras el fallecimiento de su hermana

Tuvo que pasar más de un mes para que Louis Tomlinson volviera a hacer uso de sus redes sociales tras el fallecimiento de su hermana Felicité. El inesperado y trágico suceso se dio dos años después de la muerte de la madre del cantante, algo que según explicó estaba tratando de superar. Justo después del lanzamiento del sencillo que había dedicado a su mamá, Louis sufría un durísimo golpe, lo que hizo que prefiriera mantenerse alejado de los reflectores. Mientras el resto de sus hermanas escribieron conmovedores mensajes en redes sociales, Louis se mantuvo en silencio hasta este momento.

Fue a través de su cuenta de Twitter que envió un sencillo mensaje de agradecimiento a sus fanáticos. “Solo quería agradecer a todos por sus cariñosas palabras en el último par de semanas. Hoy estoy de vuelta en el estudio para grabar algo que escribí hace algunos meses. Les mando mucho amor, un beso”, se leyó en el perfil de Louis. No había pasado ni una hora de su publicación cuando el mensaje ya había alcanzado más de 100 mil me gusta y 33 mil retuits, además de respuestas de sus amigos y de seguidores mostrándole su amor y apoyo.

Al parecer, tal como lo hizo ante la muerte de su madre, cuando inmediatamente después, con el corazón desgarrado tuvo una presentación en el show The X Factor, Louis ha vuelto a refugiarse en la música. El pasado 13 de marzo, su hermana Felicité de solo 18 años fue encontrada sin vida en su departamento de Londres dando un golpe inesperado al músico y a su familia.

Mientras Louis ha vivido su duelo en privado, sus hermanas han enviado cariñosos mensajes dedicados a Felicité. Lottie escribió a unos días de su pérdida: “Mi Fizzy, mi hermanita, mi mejor amiga. Estoy incompleta sin ti, estoy vacía. No puedo imaginar mi vida sin ti. Desearía que hubiéramos vivido la vida juntas un poco más de tiempo. Mamá te necesitaba y tú la necesitabas a ella, finalmente están juntas nuevamente. Te amo siempre”.

Solo unos días antes de la muerte de su hermana, Louis había lanzado el sencillo Two of Us, dedicado a su madre, quien falleció hace dos años después de luchar contra la leucemia. Reflexionando sobre su pérdida sin pensar que estaba por sufrir un segundo terrible golpe en su familia, Louis dijo: “Todos podríamos hablar un poco más sobre eso y por eso pienso que se siente bien cantar esas letras y hablar de eso públicamente…Mi mamá siempre quiso que tocara el piano…saber que a ella en verdad le gustaba esa idea, en esta canción y en este video lo hice y creo que salió bien”.

