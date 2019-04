¡Ya nació! Adal Ramones y Karla de la Mora le dan la bienvenida a su bebé

La dulce espera que han vivido Adal Ramones y su esposa Karla de la Mora ha llegado a su fin, pues hoy le dieron la bienvenida a su pequeño Cristóbal. Con la llegada de este adorable bebé ha venido una gran sorpresa, ello debido a que la pareja se había mantenido firme en su deseo de no enterarse si sería niña o niño hasta la hora del nacimiento. Y ahora que ese momento llegó, el actor y su mujer no podrían estar más felices, por lo que han decidido gritar al mundo la buena nueva.

Fue el actor el primero en tomar sus redes sociales para anunciar la llegada de su bebé. "Les presento a: Cristobal Ramones de la Mora. Ha nacido hoy, sano al 100%. La mamá feliz y en recuperación. Gracias a todos, sus oraciones han sido vitales para que hayamos llegado a este día. Que Dios los bendiga", escribió Adal al compartir un breve video de su pequeño, que pese a su muy corta edad ya muestra sus ojitos abiertos. En cuanto dieron a conocer la noticia, los seguidores de la pareja se volcaron en felicitaciones y buenos deseos para los esposos y su nuevo bebé.

Apenas esta mañana Karla ya había anticipado a sus seguidores que hoy sería el gran día. Con un emotivo y profundo mensaje, la esposa de Adal anunció que este miércoles por fin conocerían a su bebé. "Hoy sé que será el día que marcará nuestras vidas , nos enseñará a amarnos, a comprendernos y a unirnos más como pareja", escribió la nueva madre en Instagram etiquetando a su esposo. "Gracias Señor por estar en todos los sentidos con nosotros, mostrándonos tus cuidados y tu amor incondicional durante estas 38 semanas 5 días", agregó en su post, mismo en el que compartió tres hermosas postales posando en la playa al atardecer junto a su pareja. "¡Hoy es un gran día! Hoy te conoceremos Cayetana o Cristóbal!", finalizó su publicación, dejando ver la duda que aún tenía sobre el sexo de su bebé.

Fue el pasado mes de octubre que la pareja anunció con bombo y platillo que se convertirían en padres. "¡Más feliz, imposible! Mi amada esposa me hará papá, y serán tres (Paola, Diego y ¿? ) Mis grandes regalos de Dios! Gracias por tanto", escribió el actor y conductor, mencionando a sus dos hijos mayores, frutos de su matrimonio anterior.Y justo esa faceta de Adal no pasó por alto a los ojos de Karla. "Comprobado por el amor y entrega a Pao y Diego, el gran padre que serás con nuestro hij@. Sin duda Dios se voló la barda. ¡Te amo!", escribió ella por su parte.

Días más tarde, la pareja, que contrajo nupcias hace casi dos años, contó a detalle cómo fue que se enteró de la buena nueva. “Me hice la prueba de sangre, a lo seguro, y el doctor me dijo ‘te marco más tarde’. Estaba en el oculista con Adalberto y me llama el doctor y me dice ‘¿te puedo hablar?’, me salgo y me dice ‘Karla no estás embarazada’ y yo… cuando me vuelve a decir ‘¡estás embarazadísima!’”, recodó Karla en Ventaneando. Aunque ella es madre primeriza, Adal ya es un experimentado papá, por lo que no hay duda de que será el mejor para el pequeño Cristóbal.

