¡Felices 49! Eduardo Capetillo celebra su cumpleaños rodeado del amor de Biby y sus hijos

No hay familia más unida y cariñosa que la de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, y ahora que el actor cumplió 49 años de vida, quedó nuevamente de manifiesto. La guapa actriz y sus hijos se volcaron en emotivas felicitaciones hacia el guapo actor, a quien sin duda le sientan muy bien los años. "¡Muchísimas felicidades al amor de mi vida! Ha sido una bendición compartir mi vida contigo. ¡Te amooooooo!", escribió la estrella de telenovelas en sus redes sociales, dejando ver que a casi 25 años de casados, el amor entre ellos sigue intacto. Alejandra, Ana Paula y Eduardo Jr, los hijos mayores del ex integrante de Timbiriche, no se quedaron atrás y también le dedicaron sentidos mensajes, además de compartir fotos y hasta un video de incógnito junto a su famoso papá. Haz click en el video para ver cómo felicitaron a este galán.