Pau Peña se despide de un fiel amigo

Lamentablemente, nuestros fieles amigos no son eternos y en esta ocasión quien tuvo que enfrentarse a despedir a su amado compañero fue la guapísima Pau Peña, que con gran dolor compartió en sus redes sociales una fotografía haciéndole honor a todos los años de compañía que su amado perrito Snoopy le regaló.

Todos aquellos que han conocido el amor de una mascota pueden confirmar que más allá de ser animales de compañía , estos seres se convierten en un miembro más de la familia, con quien se crean lazos, recuerdos y un profundo vínculo afectivo. Por esto, uno de los momentos más difíciles para todos los amantes de los animales, es tener que despedirte de ellos, ya sea por una mudanza, un viaje o porque ha llegado el día de permitirles descansar y darles un breve “adiós”.

“Mi querido viejo, sin duda los humanos no merecemos un amor tan grande como solo ustedes lo saben dar, hasta en sus últimos momentos podemos ser los más egoístas por no querer dejarlos ir, solo me queda agradecer por haber estado en nuestras vidas. Desde el día que llegaste a mí en una caja de regalo no pude ser más feliz, ¡gracias por darnos tus mejores años y hacernos feliz!”

Con este emotivo mensaje, la joven se despidió del que fuera su amigo durante 14 años, agradeciendo al perrito por los grandes momentos que vivió a su lado y por todo el amor y compañía que le brindó. El texto va acompañado de dos fotografías donde se puede ver a Pau recostada junto a Snoopy, acariciándolo tiernamente mientras aprovecha cada segundo junto a él.

Sin duda, un momento difícil para la joven que ha abierto su corazón en su perfil de Instagram, honrando a aquel que fuera su mejor amigo durante tantos años. “Te extrañaré siempre Snoopy. 2005-2019”, se puede leer en el último renglón de su mensaje que ha recibido infinidad de respuestas de familiares y amigos, motivando y apoyando a la joven.