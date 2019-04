Así disfrutan Sofía y Fernanda Castro de Coachella

En compañía de un grupo de amigos, Sofía Castro y su hermana Fernanda, se reunieron en Indio California para disfrutar del primer día de uno de los festivales de música más importantes del mundo: Coachella.

La joven actriz compartió con sus seguidores de Instagram todo su trayecto hasta el festival, donde se encontraría con su hermana menor para entre música y moda, disfrutar de uno de los fines de semana más populares entre una lista de celebridades que año con año portan sus outfits más chic para disfrutar de los músicos del momento bajo el azul y soleado cielo de California.

“Ready for Coachella” escribió Sofía en su primera historia donde presume el look que utilizó para la inauguración del fin de semana. Una falda con estilo bohemio, top, tenis con calcetas fosforescentes y una divertida colección de collares adornaron el cómodo look que la guapa actriz eligió para su primer día de festival. A la par, Fernanda mostró en su historia una fotografía mostrando un outfit donde la astrología fue la protagonista. Con una camisa de lunas, soles y estrellas, la joven brilló en el festival cubriendo su rostro con un sombrero negro.

“Cruzó América literal! Por fin juntas!”, se puede leer en la siguiente historia de Sofía, donde abraza emotivamente a su hermana que viajó desde Boston para acompañarla en el famosos festival, que, además de ser conocido por la buena música, se caracteriza por ser un verdadero desfile de celebridades y looks arriesgados.

Complementando con un maquillaje divertido en sombras coloridas, las hermanas bailaron y disfrutaron entre amigos hasta el anochecer, cuando Sofía compartió su última historia del día dejando ver un poco más de su outfit en cámara lenta.

Sin duda alguna las hermanas tomaron Coachella como el mejor pretexto para reunirse y pasar tiempo de calidad juntas, ya que como dejan ver en redes sociales, son muy unidas y la distancia en ocasiones les pesa. “Te extraño”, se puede leer en varios comentarios de las publicaciones de ambas, donde ninguna teme demostrar el amor y la complicidad que existe entre ellas.