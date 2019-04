True, Stormi y Dream viven su propio reality show en las redes de las Kardashian

¡Qué sería de las redes sociales sin las Kardashian! La integrantes de este famoso clan han logrado conquistar también la televisón, el mundo de la moda y la belleza. Pero además de su faceta de celebridades, está la de madres y como era de esperarse, su fama ha alcanzado a sus retoños. La nueva generación de esta mediática familia ya se ha robado el corazón de los fans de sus padres, y es que es inevitable pues no sólo son los niños más estilosos, sino los más tiernos y encantadores. True, hija de Khloé y la más pequeña entre sus primas, derritió a todos en Instagram gracias a algunos videos que compartió su madre. Dream, la hija de Rob Kardashian, no se queda atrás, pues es la niña más dulce del mundo. Y qué decir de Stormi, el retoño de Kylie Jenner, quien se convirtió en la mejor modelo de peinados para su exitosa madre. Igualmente encantadora, Chicago se ha ganado a los seguidores de sus padres, Kim Kardashian y Kanye West. A su corta edad, estas nenas ya son todas unas celebs, pues sus orgullosos padres no dejan de compartir los mejores momentos de las niñas; haz click en el video para ver los últimos y más tiernos que han protagonizado las bebés Kardashian.