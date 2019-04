Como bella durmiente, Jacky Bracamontes y el paparazzi de su esposo Martín Fuentes

¡Wonder woman! No sólo es guapísima y muy simpática, Jacky Bracamontes es además una mujer multifacética. Mientras que en la parte profesional se encuentra triunfando como conductora de La Voz US y del programa Netas Divinas, en lo personal es la esposa y madre más dedicada. Aunque su carrera es muy importante, Jacky siempre ha puesto en primer lugar a su familia y ahora, a unos meses de haber dado a luz a sus mellizas Paula y Emilia, ya se encuentra trabajando en los sets, siempre con una gran sonrisa y luciendo espectacular. Pero como cualquier persona, estas demandantes jornadas las dejan a veces un poco agotada, por lo que no duda en descansar cuando puede. Y fue su marido Martín Fuentes quien lo evidenció, pues haciendo gala de sus habilidades de paparazzi, captó a Jacky mientras dormía apaciblemente durante un viaje en avión. Obviamente la también actriz no se percató en el momento, pero más tarde vio las imágenes y las tomó de la mejor manera. Haz click en el video para ver el simpático que -involuntariamente- protagonizó Jacky.