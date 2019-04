Pablo Lyle no acudió a su nueva audiencia pero su abogado sí, ¿cuál fue la razón de la misma?

La situación de Pablo Lyle comienza a tomar rumbo, en medio de la incertidumbre que prevalece de cara a la próxima audiencia a la que se presentará el actor el próximo 1 de mayo. Sin embargo, la mañana de este 10 de abril, los abogados de Lyle acudieron a la corte para reunirse con el juez Alan Fine, en una audiencia solicitada por ellos mismos. Contrario a lo que muchos esperaban, el artista no acudió a esta cita que tuvo un cambio de hora de último momento, pues al final se realizó a las 9:00 de la mañana y no a las 9:30 como se tenía previsto, según los reportes que han sido revelados. Pero ¿cuál fue la razón que motivó esta reunión que tan solo duró algunos minutos?

El abogado de Lyle, Bruce H. Lehr, platicó con los medios de comunicación luego de su encuentro con el juez Alan Fine, revelando que el objetivo de dicha reunión era solicitar una moción para poder sellar los documentos financieros de Pablo, aunque esto no pudo ser por razones que se plantearon desde la primera audiencia que el actor tuvo. “No pudimos solicitar una moción debido a que todo lo que no se había sellado ya había sido revelado a la corte. No hay razón para sellar de ninguna manera. Eso fue revelado en la última asistencia a la corte…”, explicó en una breve entrevista con la prensa dada a conocer por el programa televisivo Despierta América.

Del mismo modo, el abogado H. Lehr reiteró que será el estado el que defina los cargos para el actor, que desde el 9 de abril se encuentra bajo arresto domiciliario en un departamento ubicado en Brickell, Miami. Recordemos que horas previas a ese momento, fue trasladado a una prisión de mujeres en la que se le colocó el dispositivo localizador.

Lehr también mantuvo bajo estricta reserva los detalles relacionados con la familia de Lyle, aunque aseguró durante su breve charla que el protagonista y todos a su alrededor se encuentran tristes por los acontecimientos. Del mismo modo, al ser cuestionado sobre lo que ocurrirá con los proyectos profesionales del actor, Lehr fue breve y puntual. “El tiempo dirá…”. Y al tocar el tema de los ingresos económicos de Lyle, el defensor del artista destacó que se mantendría al margen de cualquier comentario.

Y ante la incertidumbre sobre lo relacionado con el estado financiero de Lyle, se ha comentado que, de no poder cubrir los costos de un abogado privado, el actor tendría derecho a solicitar el apoyo del estado. “En el caso de no poder pagar los honorarios del abogado Lehr o cualquier abogado privado, él tiene derecho a un abogado de oficio, entonces él puede aplicar para ver si califica y parece que con el estado financiero que dieron parece que sí califica... puede ser que aplique para un abogado público…”, contó la abogada Dayliset Rielo a Despierta América.