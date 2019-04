¡La más fan! Aitana Derbez baila al ritmo de su hermano Vadhir

Éxito tras éxito, así es la vida de los Derbez. Esta famosa familia se ha ganado el cariño del público no sólo por su simpatía, sino por su gran talento, y ahora fue Vadhir quien lo demostró. Este guapo joven puso a bailar a sus seguidores con el video de su tema Mala, el cual fue lanzando recientemente. Pero no han sido sólo sus fans quien han sucumbido al ritmo su canción, sino también sus seres queridos más cercanos. Orgulloso del último logro de su hijo, Eugenio Derbez compartió en su Instagram un video en el que presume sus mejores movimientos mientras se escucha el éxito del joven vlogger, y no fue el único, pues inevitablemente su esposa Alessandra Rosaldo también se puso a bailar desde su asiento y ¡hasta la misma Aitana! Esta adorable niña de cuatro años de inmediato acaparó la atención en el clip de su famoso papá, pues demostró que es la más fiel admiradora de su hermano mayor. Haz click en el video para ver a los Derbez bailando al ritmo de Mala.