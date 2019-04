Karla Souza celebró -con el pastel más original- el cumpleaños de su hija Gianna Plena, feliz y divertida; así se dejó ver la actriz mexicana en sus redes sociales al celebrar el primer cumpleaños de su pequeña.

Para nadie es un secreto que Karla Souza es una de las actrices que se distingue por ser sumamente discreta en cuanto a su vida privada. Tanto así que, a diferencia de otras celebridades, mantuvo su embarazo en las sombras y no anunció nada públicamente hasta unos días después de dar a luz. Sin embargo, en esta ocasión, la madre primeriza no dudó en compartir con sus seguidores un momento inolvidable para cualquier padre: el primer cumpleaños de su bebé.

Disfrutando plenamente de su papel como mamá, la guapísima actriz celebró a su pequeña Gianna con un detalle divertido y ¡claro! muy mexicano. Haciendo honor a su peculiar humor, Karla se muestra con un gesto de emoción, sosteniendo a la pequeña frente a un enorme, -a comparación de la bebé- pastel en forma de aguacate. Acompañada de la tierna imagen, la orgullosa mamá abrió su corazón y escribió un emotivo y claro, cómico mensaje:

“Gianna, además de limpiarte la popó todos y cada uno de estos 365 días, he podido descubrir un lado de la vida que no conocía. El milagro de poder vivir la experiencia de sentirte y verte nacer, de verte crecer, aprender a gatear, aprender a caminar, a reír, a mandar besitos, a aplaudir cuando pasa un avión o un pájaro en el cielo, a ser tú y 100% tú”, redactó.

Mostrando su lado más honesto y maternal, la actriz agregó: “verme en ti es lo que me asustó mucho en un principio pero me ha mostrado poco a poco que tengo otra oportunidad para quererme más a mí misma, para perdonarme mis tropiezos y tener aún más compasión conmigo misma. Buscando ser mejor como persona para entonces poder ser mejor mamá para ti. Gracias por ser tu propia persona y por enseñarme a ser más auténtica día con día. Dios, gracias por darme la oportunidad de ser la mamá de esta niña feroz y apasionada que me acerca más a ti y al propósito que tienes para mí. ¡Feliz cumpleaños pulga!”

Sin duda, aunque la talentosa joven abra las puertas de su vida en muy pocas ocasiones, se puede percibir que Souza se encuentra en uno de los mejores momentos tanto profesionales, como personales al ser una de las actrices mexicanas con mayor reconocimiento a nivel internacional y al disfrutar plenamente del rol más importante que ha tenido hasta el momento: ser mamá.