Toni Costa y su reacción al encuentro entre Adamari López y Luis Fonsi, ¿qué dijo?

El esperado reencuentro de Adamari López con su exesposo Luis Fonsi ha ocurrido de la manera más amigable, y es que los dos han dejado claro que, de manera definitiva, han pasado la página de aquel romance que vivieron años atrás. Y tras este acontecimiento, que tuvo lugar en el foro del programa televisivo del que es conductora la boricua, la reacción de los fanáticos fue inmediata, pero también la de su actual pareja, Toni Costa, quien opinó al respecto con plena madurez de este episodio que ha sido uno de los más comentados. Sincero como siempre, el coreógrafo también reiteró su apoyo y respeto a la madre de su hija, quien fue de lo más cordial y amigable con el cantante.

VER GALERÍA

Costa abordó de manera puntual el tema, dejando clara su postura frente al encuentro en el que Fonsi platicó con Adamari de su participación como coach del reality televisivo La Voz. “Lo primero es que como no fue en mi año no me hace daño, lo segundo es que son dos personas adultas que compartieron su vida, fueron importantes una para la otra y pues no puedo hacer otra cosa que apoyar a mi mujer. No puedo hablar tanto al respecto porque como digo, no me afecta…”, aseguró el coreógrafo al asistir como invitado al programa Despierta América.

Y con esa manera de pensar, Costa dejó claro que la cordialidad siempre será el mejor vínculo con el intérprete, incluso en ese espacio recordó cuando en meses pasados bailó algunos de los temas más exitosos de Fonsi, entre ellos Despacito. A la par, hizo mención de la interacción que ambos tuvieron en redes sociales. “Hemos bailado esa canción mil veces, la canción es tan famosa, ha estado en todos los lugares. Luego yo también hice un día una coreografía creo que fue la de Échame la Culpa y él (Luis Fonsi) me retuiteó, no pasa nada…”, contó.

VER GALERÍA

Para no dejar lugar a dudas, Toni expresó su sentir sobre Fonsi, destacando la importancia de asumir con madurez cada uno de los giros que como personas adultas han asumido. “Yo respeto mucho a Fonsi, él tiene una familia maravillosa, está casado con una española, pero no pasa nada. Las personas somos adultas y hay que enfocarse para adelante…”, dijo sonriente durante su plática con Despierta América. De esta manera, el coreógrafo dio muestra del gran apoyo que le ha brindado a Adamari, con quien ha formado una familia integrada por su hija Alaïa.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

En la emisión de Un Nuevo Día, Adamari recibió a Fonsi con un cordial abrazo, además de preguntarle cómo se sentía con su incursión en La Voz. En un instante de la entrevista, al momento de mandar a comerciales, también hizo un comentario a manera de guiño de confianza. “Queremos que te la sigas pasando bien también y que te quedes con nosotros en Un Nuevo Día”, dijo la conductora, que en este momento de su vida ha superado su episodio con Fonsi.