Tras 10 años de su divorcio, con un gran abrazo se reencontraron Adamari López y Luis Fonsi en pantalla

Hace unos días se dio a conocer que, tras casi diez años de su separación, Adamari López y Luis Fonsi se podrían reencontrar frente a frente en la pantalla. Esta noticia causó gran expectación entre el público, y provocó un gran revuelo en redes sociales, y aunque en un principio había algunas dudas respecto a que realmente se diera esa situación, fue una realidad. La conductora y el cantante estuvieron juntos a cuadro, pues ella fue la encargada de darle la bienvenida a quien fuera su esposo a su paso por el programa Un Nuevo Día del que es presentadora, ¿cómo fue ese momento?

VER GALERÍA

Dando cátedra de profesionalismo, Adamari dejó atrás los roces que se dieron durante y tras su divorcio del intérprete de Despacito y lospresentó con gran calidez en el foro del matutino de Telemundo. “Amigos hoy estamos felices y honrados porque precisamente la casa se llena de mucho talento boricua….”, dijo la conductora antes de darle la bienvenida a Fonsi junto a su compañero Marco Antonio Regil. El set se inundó de aplausos mientras el cantante hacía su aparición con una gran sonrisa, inmediatamente se dirigió a donde la simpática conductora para saludarla con un beso y fundirse ambos en un gran abrazo.

VER GALERÍA

“¿Cómo estás, cómo te sientes, después de haber visto el fin de semana pasado que por fin empezaron los shows en vivo, que tu grupo fue de los que se presentó y, cómo te sientes tú ahora?”, preguntó Adamari al inicio de la entrevista a Fonsi, quien acudió a Un Nuevo Día con el fin de promocionar La Voz US, reality show en el que se desempeña como coach. “Pues mira me siento bien… Me siento orgulloso, me siento nervioso, eso de tener que elegir, de tener que despedir, no me lo tomo muy bien… Pero cantaron mis canciones y sonaron espectaculares”, contestó Luis, mientras su ex esposa la escuchaba atenta.

VER GALERÍA

Tras repasar algunos momentos de Fonsi en La Voz US, el entrevistado y los anfitriones regresaron a cuadro y después de otras preguntas respecto al exitoso reality show, llegó la hora de mandar a cortes comerciales. “Queremos que te la sigas pasando bien también y que te quedes con nosotros en Un Nuevo Día”, comentó Adamari, quien incluso en un par de momentos no tuvo reparo en tocar al cantante, como un gesto de confianza y cariño. Luis participó entusiasta en las dinámicas del matutino, y en una de ellas retomó su papel de coach mientras López y otros compañeros entonaban sus éxitos. El boricua incluso consideró que la famosa salvó a uno de sus colegas al apoyarlo en la interpretación del tema Corazón en la maleta.

VER GALERÍA

Enfundada en una falda estampada, top naranja y blazer blanco, Adamari lució espectacular en su reencuentro con su ex marido, pero sobre todo lució muy profesional, íntegra y feliz. El público del matutino así como los seguidores de la conductora no pudieron pasar por alto el excepcional trabajo de la puertorriqueña al frente de la entrevista, pues en ningún momento dejó que lo ocurrido en su extinta relación amorosa con Fonsi, afectara su papel como presentadora. Las redes de Un Nuevo Día se llenaron de halagos y felicitaciones muy merecidas hacia López.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA.

La visita de Luis Fonsi al set de Un Nuevo Día coincidió con la fecha en la que se cumplen nueve años de que se oficializó su divorcio de Adamari tras cuatro años de casados. Y aunque este proceso de separación estuvo lejos de ser fácil, la conductora siempre se ha mantenido cordial y respetuosa, incluso cuando ha tocado dar noticias respecto al cantante, lo ha hecho de manera profesional e imparcial. Actualmente la puertorriqueña se encuentra felizmente comprometida con el bailarín y coreógrafo español Toni Costa, padre de su encantadora hija Alaïa. Por su parte, el intérprete de Calipso retomó su vida amorosa con Águeda López, madre de sus pequeños Mikaela y Rocco.

VER GALERÍA