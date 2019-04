Roberto Palazuelos revive su molestia por la serie de Luis Miguel: 'Los pude haber demandado'

Los recuerdos de aquellos años de su amistad con Luis Miguel siguen muy presentes en la memoria de Roberto Palazuelos. Es por esa razón que ha decidido alzar la voz, una vez más, para expresar su molestia por la manera en que fue representado en la serie sobre la vida del cantante, en la que fue llamado Bobby. Con toda sinceridad, el actor explicó sus razones del por qué cree que su personaje fue abordado de esa manera y hasta se tomó el tiempo para hablar de algunas de las escenas más polémicas en las que aparece, para defenderse así de los fanáticos que reaccionaron en su contra. Así mismo, habló de los fuertes motivos por los cuales decidió no emprender acciones legales.

Palazuelos dijo entender la estrategia que la producción siguió desde el primer momento, la de incluir solo a personajes que pudieran ser del interés de sus espectadores. “La serie, como que los escritores necesitaban un corte antagónico y Luis Miguel tenía como 15 o 16 amigos y no podían aparecer todos, se pusieron a checar quienes eran los que les iban a dar rating y cuales eran conocidos…”, dijo el también empresario en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, para justificar así su representación en Luis Miguel, La Serie.

Y eso no fue todo, porque aprovechó para expresar su molestia por las circunstancias que, de manera ficticia, lo colocan a él en una posición incómoda. “Lo primero que me molestó, yo siempre tuve buena onda con Mariana la fotógrafa… siempre la he respetado mucho porque es una mujer con una personalidad muy especial, auténtica. De repente sale ahí que supuestamente estoy en una boda, la de Yuri, que yo no fui, y que supuestamente yo voy y le chismeo a Luis Miguel que Mariana está coqueteando con ‘El Negro’ González Iñárritu…”, contó. En ese mismo espacio, aseguró que el episodio en el que aparece Bobby en una fiesta en el Baby ‘O, y en el que tiene una discusión con El Sol, también fue de su desagrado pues asegura que jamás “conoció el mundo” gracias a que el cantante lo llevó de paseo en su avión.

Fue tal el enojo de Palazuelos, que contempló tomar acciones legales, pero dado el aprecio que tiene por Miguel Alemán Magnani no lo hizo. “Miguelito es un caballerazo, por eso no los demandé, los pude haber demandado. Y por Toño Cué tampoco porque tenemos amigos en común, pero estaban en una situación delicada porque ellos se protegen en una cosa en la que dicen que los personajes que aparecen son ficticios, pero ya cuando mencionas Muchachitas… entonces no es la difamación la demanda. Se salvaron de veras, viene una más delicada, que tú estés haciendo dinero con Roberto Palazuelos, usando su nombre. Yo le presento al juez las escenas de Muchachitas y están adentro…”, afirmó. Del mismo modo, reiteró sobre la razón que lo llevó a mantenerse al margen. “Que me lo agradezca él de que por el cariño, la admiración y por todo el rollo y a Miguelito y demás no lo hice, pero si lo hubiera hecho me los atoro en dos segundos o les freno su retransmisión a cualquier otro lado, para que se arreglen conmigo…”.

Y más allá de lo incómodo que pudo resultar para él la transmisión de la serie, Palazuelos admite que fue favorecido. “A mí la serie me hizo publicidad, no la que me hubiera gustado, pero me hizo mucha publicidad, porque al final de cuentas yo salí a decir quién era yo y se hizo rollo, otro se hubiera quedado calladito, pero yo no”. Finalmente, dijo sentirse orgulloso de sus logros, por lo que no desea nada de lo que tenga Luis Miguel. “Nunca le voy a tener envidia a Luis Miguel, yo soy muy feliz con lo que tengo, me siento orgulloso de ser yo, de mi familia, de lo que me han costado las cosas… yo soy actor y él es cantante, siempre le he tenido admiración y nunca le he copiado nada, los dos le copiamos el peinado a Simon Le Bon (integrante de Duran Duran)”, contó.