Paulina Peña desmiente los rumores de compromiso y responde a quienes difundieron la falsa noticia

La noticia de un supuesto compromiso entre Paulina Peña y su novio Fernando Tena acaparó toda la atención. Sin embargo, fue la hija del expresidente Enrique Peña Nieto quien puso fin a la incertidumbre, desmintiendo a los responsables de dar a conocer esta información. Con firmeza, se dispuso a compartir con sus seguidores un contundente mensaje, lamentando que existan personas que solo busquen sacar provecho a partir de especulaciones sobre su vida. Y aunque ambos se han dejado ver tan enamorados en más de una ocasión, todavía no llega el momento de ese compromiso, así lo dijo la joven, quien por ahora se mantiene enfocada en sus proyectos y en constante comunicación con todos sus seguidores.

Paulina compartió, a través de varias historias de Instagram, su reacción tras las afirmaciones que se hicieran en un blog de sociales, reconociendo que si bien no es grato enterarse de este tipo de noticias, finalmente lo tomó de la mejor manera. “Primero que nada voy a declarar que me he reído bastante con el nuevo chisme de mi vida. (Cómo hay gente creativa). Bueno, seguro que ya lo verán, lo que voy a decir primero que nada es que es falso…”, escribió en las primeras líneas de este texto con el que pone claridad en relación con los asuntos del ámbito sentimental.

La joven también dejó ver que muchas veces esta información que carece de veracidad responde a intereses muy particulares, como la necesidad que alguien puede tener al momento de querer ganar más seguidores en las redes sociales. “La información de esta nota o post, como quieran llamarlo, es completamente falsa. Jajaja, me da mucha risa, es increíble las cuentas hoy en día como hacen todo por obtener seguidores. Es lo único que me choca de este medio, las cuentas que primero no son reales, no son originales, las cuentas que tienen que comprar seguidores y likes para hacerme más grande ante su público…”, dijo.

Y como muestra de que tomó todo con sentido del humor, también compartió una imagen con una escena de la serie Friends en la que aparece Jennifer Aniston con un gesto de indiferencia. Ella describió esta imagen con una sola frase, con la cual resume la postura que ha asumido a lo largo de este tiempo. “Yo ante los chismes que hacen de mi vida…”. Por si fuera poco, agregó algunos de los supuestos que se han manejado sobre ella en los medios que carecen de credibilidad. “Que si odio, que si me caso, que si ando con no sé quién, que si yo dije…”, aseguró.

Para finalizar, Paulina mostró la captura con la imagen en la que la responsable daba detalles del supuesto compromiso, lo que le permitió ser puntual con su aclaración para evidenciar otro de los errores en esta publicación. “Jajajajajaja, qué lástima este tipo de cuentas que hacen todo por vender, lo bueno es que se supone que es escritora. Se supone que estudian e investigan antes de dar sus notas. ¡Enhorabuena! Para aclarar, el de la foto no es Fernando”, aseguró la hija de Peña Nieto.