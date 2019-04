Tras un difícil episodio de salud, Memo del Bosque explica cómo vive en este momento

Corría septiembre de 2017 cuando Memo del Bosque se enfrentó a una de las pruebas más fuertes en su vida, cuando luego de un proceso de revisión médica fue diagnosticado con cáncer. A partir de ese momento, y con el apoyo incondicional de sus seres queridos, el productor televisivo se llenó de fortaleza para hacer hasta lo imposible y salir adelante, por supuesto, sin perder las esperanzas. Hoy, a más de un año de ese acontecimiento que además lo hizo reflexionar sobre varios aspectos a nivel personal, Del Bosque celebra cada uno de sus días tras librar esta batalla que lo ha orillado a adoptar nuevos hábitos y otra manera de pensar.

Con toda sinceridad, Memo abrió su corazón para revelar cómo se encuentra en este momento, siempre consciente de que los cuidados y atenciones deben ser permanentes. “Yo echándole muchas ganas, cuidando la alimentación, tratamientos alternativos… donde hubo tierra fértil tienes que estarte cuidando para que no vuelva a brotar lo que pudo pasar en ese momento…”, confesó durante una charla concedida al programa televisivo De Primera Mano.

Y claro, el productor ha otorgado un merecido reconocimiento a su familia, quienes han permanecido a su lado todo este tiempo, impulsándolo en esta etapa que significó un reto. “Me siento muy bien, muy contento trabajando y con la familia que es el motor importante de todo… La fe, el amor de la familia y tu parte mental en definitivo es clave parte importantísima y es un poco de todo…”, dijo durante su charla con el programa antes citado. En ese mismo espacio reveló en qué circunstancia se encuentra en este instante en el que sigue muy pendiente de su evolución. “Estoy en la remisión famosa que se hace con todo el mundo, entonces hay que estar yendo cada determinado tiempo… cuando ya llegó no puedes decir ‘esto no va a volver’, entonces tienes que estar ahí al pendiente y no descuidarte…”.

Pero tras la tempestad, el aprendizaje ha sido significativo, sobre todo en la parte de dar valor a lo más esencial de la vida. Es así como Memo asegura que ha podido alcanzar una estabilidad entre lo profesional y esos espacios en que dedica tiempo a compartir con los suyos, lo cual lo llena de entera felicidad. “La vida es como muy pequeña, al final le agradezco mucho, es un aprendizaje muy maravilloso, es una experiencia que te hace más consciente, te hace pensar que las cosas pequeñas son muy importantes. En la vida no todo es trabajo, no todo es de una sola cosa, sino que tienes que balancear y tratar de ser feliz en cada uno de los momentos…”, aseguró.

Memo del Bosque, quien comparte una historia de amor con la conductora Vica Andrade, también disfruta cada día junto a sus tres hijos: Luca, Luna y Coral, quienes fueron su mayor razón para no darse por vencido, siempre adoptando una actitud positiva ante la circunstancia. Recordemos que a principios de febrero, él confirmó que se encontraba “limpio”, luego de que desaparecieran los tumores que por un periodo de tiempo lo llevaron a permanecer bajo tratamiento. Hoy, en etapa de remisión, se enfoca en su trabajo y en estar pendiente de su evolución para descartar cualquier acontecimiento futuro.