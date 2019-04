Los románticos mensajes de Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares al cumplir 2 años de casados

Fue el 1 de abril de 2017 cuando Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares se dieron el sí frente al altar y ante 900 invitados, en una inolvidable ceremonia en la Ciudad de México. El tiempo ha pasado volando y ahora esta pareja está celebrando ya el segundo aniversario de tan mágico día. Tan enamorados como al principio, la ex Miss Universo y su esposo no podían dejar pasar esta fecha por lo que decidieron viajar al Caribe para festejar su amor. Y mientras disfrutan de las paradisiacas playas, aprovechan para gritarle al mundo lo mucho que se quieren mediante románticos mensajes y acarameladas fotos en Instagram. "Gracias por tantas risas y momentos especiales que no cambio por nada", fue parte de lo que escribió la guapa modelo. Haz click en el video para saber todo lo que se dijeron Ximena y Juan Carlos.