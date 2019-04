Geraldine Bazán presume que aprendió a andar en bici… bueno, ya casi

Ser una actriz exitosa no ha sido impedimento para que Geraldine Bazán siga buscando nuevos retos, y no necesariamente en el campo priofesional. El pasado mes de enero esta guapa mujer confesó que no sabía andar en bicicleta: "Les voy a contar una historia... Hace casi 13 años mi hermano intentó con incansable paciencia enseñarme a andar en bici y digo 'intentó' porque obviamente no aprendí", reveló en su cuenta de Instagram, antes de señalar que tenía la intención de "ponerse las pilas para aprender". Y justo así lo dejó ver recientemente, pues compartió algunos videos en lo que presumió que ya sabe andar en bici... Bueno ya casi, según ella misma reconoció, pues parece que aún le falta perfeccionar su técnica, ya que por poco sufre una caída. Pero mientras se hace una experta ciclista, la actriz la está pasando de maravilla... Haz click en el video para ver a Geraldine en sus divertidas lecciones -inlcuido el pequeño accidente que por poco ocurrió-.