El fin de semana de retiro de Horacio Pancheri y Marimar Vega Los actores decidieron emprender un viaje de relajación para alejarse el fin de semana de los reflectores

En medio de los rumores que especulan que puede haber algo más que amistad entre Horacio Pancheri y Marimar Vega, los actores decidieron emprender un viaje de relajación para alejarse el fin de semana de los reflectores y del caos que puede llegar a causar la ciudad y gozar de la tranquilidad que la naturaleza ofrece día a día en la compañía del otro.

Después de publicar la primera foto al lado de Marimar Vega y consecutivamente una linda imagen a lado de la bulldog francés de la actriz, Horacio Pancheri hizo uso de sus redes sociales para avivar aún más los rumores que rodean a esta supuesta pareja y es que la estrella de El juego de las llaves compartió algunos de los momentos que más destacaron en su fin de semana en el retiro de Amate Camp.

Sesiones de yoga y sanaciones de holísticas fueron algunas de las actividades que Marimar Vega y Horacio Pancheri vivieron el fin de semana y el actor fue el primero en compartir estas experiencias al subir una fotografía a su cuenta de Instagram en la que se ve al argentino disfrutando de la tranquilidad de Tepoztlán y del buen clima que el día ofrecía, haciendo de esta imagen una de las que más les ha encantado a sus seguidores debido a lo sereno que luce.

Marimar Vega también compartió pequeños videos en los que se pudo ver lo hermoso del lugar en donde ambos se estaban hospedando, pero fue la fotografía que subió a su Instagram Story que maravilló a sus seguidores debido a que la cámara logró captar el instante en que la actriz pudo al fin conseguir un momento pacífico alejada de los reflectores y es así como pudo disfrutar de un gran fin de semana con una gran compañía.

A pesar de que no subieran fotografías de ellos dos juntos, esto no evitó que el público comentara en sus publicaciones lo emocionados que estaban de que ambos pudieran disfrutar de un pequeño viaje para poder alejarse un poco de la vida del espectáculo y es así como este inolvidable momento se convirtió en uno de los más característicos que la supuesta pareja ha compartido en redes sociales.

Solo Marimar Vega y Horacio Pancheri saben lo que realmente está sucediendo entre ellos y no hay que olvidar que en la premier de En las buenas y en las malas dejaron ver a los espectadores que hay un cierto interés a pesar de no haber ninguna confirmación por ambos: “Es mi pareja en la serie, estamos mucho tiempo juntos, nos estamos conociendo, estamos tranquilos”, declaró el actor a Hoy, a lo que Marimar contestó: “No vivimos juntos para empezar, eso es lo que es muy de risa, o sea, nos estamos conociendo, estamos saliendo, y ya me mandan a vivir (con él). No, con calma, con calma”.