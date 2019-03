¡Guapísima! Así luce Thalía sin filtros ni maquillaje Thalía hizo uso de sus redes sociales para presumir su inigualable belleza con una espectacular fotografía

Su talento y su carisma no son las únicas cualidades que hacen deslumbrar a Thalía a donde quiera que vaya, sino también su inigualable belleza y ha sido su reciente publicación en su cuenta de Instagram en donde la cantante paralizó las redes sociales al compartir con sus seguidores un inigualable momento en la que la presume su guapura sin una gota de maquillaje.

Thalía compartió una selfie en la que se puede ver a la cantante preparándose para comenzar el día y fue esta fotografía que la hizo lucir aún más reluciente ya que la intérprete de No me acuerdo presumió su inigualable belleza sin ningún filtro y sin maquillaje, sin dudarlo un momento inigualable que generó una grata sorpresa entre sus seguidores los cuales no dejaron de expresar palabras alentadoras a la famosa.

No solo fue la singular belleza que convirtió esta foto en una de las favoritas de sus seguidores, sino fue el mensaje positivo que compartió Thalía que conmovió a muchos y es que la famosa no dudó en expresar lo importante que es que uno se tenga amor hacia sí mismo y fue a través de varios hashtags en la que la intérprete de Lindo pero bruto pudo expresar este lindo recordatorio.

La fotografía al ser publicada en su cuenta de Instagram causó furor en la plataforma llegando a más de 112 mil ‘me gusta’ y es que la cantante jamás deja de sorprender en redes sociales al compartir sus momentos más célebres en su faceta como cantante y son también los mensajes que deja en cada una de sus publicaciones que dejan inspirados a sus seguidores debido a las palabras alentadoras que comparte la famosa día a día.

Thalía nunca deja de causar sensación y sin dudarlo fue esta fotografía sin filtros y sin maquillaje que se ha convertido en una de las favoritas del público ya que es un inigualable momento en que el público pudo dar un vistazo al comienzo que tiene la cantante cada día para emprender nuevas aventuras a lado de sus seres queridos.