Javier 'Chicharito' Hernández y el sincero mensaje a sus fanáticos: 'Nunca he dudado que sean más los que me apoyan...'

En medio de la dulce espera de su primer hijo, Javier ‘Chicharito’ Hernández sigue dando noticias, y no solo por su desempeño en el campo de juego, también por tomarse el tiempo para enviar mensajes a sus fanáticos. Siempre pendiente de todo lo que se comenta sobre él en redes sociales, el jugador expresó su entero agradecimiento a quienes lo apoyan, aunque también no pasa por alto los dichos de sus detractores, asegurando que en ocasiones les responde. Pero más allá de lo que esas personas opinen, afirma sentirse feliz y motivado por todo aquello que hoy acontece para él, enamorado al mismo tiempo en que disfruta del éxito profesional.

Esta vez, el ‘Chicharito’ compartió algunas palabras con sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram, espacio en el que aprovechó para enviar buenos deseos a quienes están pendientes de lo que ocurre en su vida. “¡Muchísimas gracias por todos los mensajes que me mandan por DM o por Twitter!...”, dijo en sus primeras líneas. Posteriormente, reiteró la importancia que tienen cada una de estas muestras de cariño, por encima de las opiniones de los detractores. “Si contesto a los ‘haters’ no significa que no vea, valore y agradezca a toda esa gente que ve siempre lo positivo y apoya a pesar de todo…”, escribió.

Este es un instante de lo más pleno para el tapatío, pues no solo permanece a la espera de su primer hijo, recientemente también se casó con su amada Sarah Kohan, la australiana con la que ha decidido formar una familia. Debido a estos acontecimientos en la vida del futbolista, la ola de reacciones en redes sociales ha sido constante, por lo que dio mención especial a todos aquellos seguidores que le han hecho llegar diversas muestras de cariño. “Nunca he dudado que son más lo que me apoyan…”, dijo, asegurando que son esas personas las que además le desean siempre lo mejor. “¡A todos ellos, Gracias!”, agregó.

Mientras tanto, el ‘Chicharito’ dejó claro que prevalecerá en él esa actitud positiva que siempre lo ha caracterizado, en un momento de su vida marcado por la estabilidad. “¡Yo seguiré disfrutando de esta vida que he escogido, luchado y conseguido! ¡Espero que les llegue todo por lo que sueñan y trabajan todos los días!”, dijo.

El ‘Chicharito’ y su esposa Sarah anunciaron a mediados de enero que estaban esperando a su primer hijo. Meses después, ilusionados, revelaron en un clip el sexo del bebé, confirmando que llegaría un niño a sus vidas. En días pasados, la pareja también puso fin a los rumores al confirmar que se habían casado, y fue Sarah quien compartió el mensaje en sus historias de Instagram. “Sí, nos casamos. No hay nada que esconder…”, publicó la influencer, quien está en su séptimo mes de embarazo.