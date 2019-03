Kris Jenner rompe el silencio sobre la traición de Tristán y Jordyn a Khloé Por primera ocasión desde el escándalo, la matriarca del clan habló de la indiscreción que cometió el papá de True con la mejor amiga de Kylie

Si hay algo que Kris Jenner cuida es el bienestar de sus seis hijos, pero en ocasiones hay situaciones que salen por completo de su control, tal es el caso del triángulo amoroso que protagonizó su hija Khloé al hacerse pública la indiscreción que Tristan Thompson -papá de su hija True- cometió con Jordyn Woods, mejor amiga de Kylie Jenner y quien además era muy cercana a ella.

Después de guardar un riguroso silencio, con el que buscó proteger a su hija Khloé, pero sobre todo a su nieta True -quien está a unos días de celebrar su primer cumpleaños, el próximo 12 de abril- Kris se ha decido a hablar. Tras el duro golpe que representó esta traición para el clan, Jenner reconoció que ante la adversidad, su lado espiritual la sacó a flote.

“En primer lugar, rezo por eso (…) Realmente lo hago, encontré en mi lado espiritual la tranquilidad, porque de lo contrario, no hubiera sobrevivido”, declaró la matriarca de la familia en entrevista radiofónica con Ryan Seacrest’s. Dejando claro que prefiere enfocarse en el futuro, Kris detalló: “Por más desafiantes que sean algunas situaciones, creo que mis hijos se tienen los unos a los otros y tratan de tomar buenas decisiones”, comentó sobre el sistema de apoyo que han generado en casa.

Por último, Kris aseguró que a través del reality show, la familia intenta enviar un mensaje positivo a sus televidentes y, exponiendo el dolor propio, buscan que otras familias que pasan por situaciones similares se vean reflejadas: “Creo que algunas de las cosas que hemos podido mostrar han sido realmente beneficiosas”.

Aunque esta fue su respuesta sobre cómo había afrontado la traición de Tristan y Jordyn, en realidad Kris no quiso hablar de ninguno de los involucrados. No comentó nada de Woods, quien desde hace más de una década está cerca de su familia y a quien miraba como otra hija, debido a la cercanía con Kylie. Sobre Tristan, se ha dicho que el clan no quiere emitir juicios negativos sobre él por el bien de True.

Mientras Kris contesta con la mayor prudencia posible, en el teaser de la temporada número 16 de Keeping Up With The Kardashians, se presenta el drama de Khloé a todo esplendor. En el avance, se ve a una Khloé destrozada, llorando en varias ocasiones e incluso mostrando su dolor al tener que estar tan expuesta: “Es una basura que todo esto sea tan público. Soy mucho más que un programa de televisión, esto es mi vida”, se le escucha decir en una escena.

El previo está lleno de imágenes de Khloé lidiando con el drama que representó la indiscreción del basquetbolista, quien ya le había sido infiel: “No me tiene respeto”, dice en uno de lo cortes. Además se le ve gritando “mentirosa”, escena que se presume es cuando Khloé escuchó la versión que Jordyn expusó en el programa de Jada Pinkett Smith, donde la joven reconoció que se dio un beso con Tristan, uno en el que no hubo pasión.