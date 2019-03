Surgen las primeras imágenes de North West en su debut como youtuber

No se puede hablar de los Kardashian sin mencionar el éxito. Los integrantes de este famoso clan han logrado conquistar el mundo de la moda, la belleza, además de las redes sociales. Y la nueva generación de esta familia no se queda atrás, y muestra de ello la ha dado North, la hija mayor de Kim Kardashian y North West. Parace que esta niña de apenas 5 años de edad quiere ser youtuber y su debut será a lo grande. Con millones de seguidores en Instagram y YouTube, Jojo Siwa es toda una celebridad y es justamente ella con quien la hija de Kim protagoniza su primer video. No se han dado muchos detalles sobre el tema de esta esperada colaboración pero se sabe que la niña de 15 años es una talentosa bailarina y cantante. Mientras se conocen los pormenores, han circulado ya las primeras imágenes de la grabación del video de North; haz click abajo para verlas.