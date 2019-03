Grettell Valdez y su adorable foto junto a Gia, hija de Pato Borghetti y Odalys Ramírez

No es para nada extraño que Grettell Valdez comparta mensajes positivos y llenos de amor en sus redes sociales y tal parece que esto no sólo se queda en palabras. Y es que la actriz ha demostrado que su buen corazón tiene cupo para muchas personas que le rodean y una de ellas es Gia, hija de su ex esposo Pato Borghetti. Esta adorable niña se ha ganado el cariño de muchos, incluido el de la guapa actriz, para quien no existe ningún impedimento a la hora de compartir fotos con esta pequeña, dando una lección de amor y madurez.

Aunque el matrimonio de Grettell con Pato terminó hace años, estos dos famosos siguen manteniendo una muy buena relación, ello en parte porque comparten un hijo, Santino. No obstante, la actriz ha ido más allá de la cordialidad, pues por el bien de su pequeño ha buscado promover una bella amistad con el conductor y con su nueva familia. Muestra de ello ha sido su más reciente publicación con la que además ha enternecido a sus seguidores. “Hace unos días fue cumpleaños de esta princesa, desde que llegó a este mundo nos ha sacado muchas sonrisas. Te queremos”, escribió Valdez al compartir una foto junto a Gia, hija de Borghetti y Odalys Ramírez.

Tal parece que la fotografía, misma que le mereció cientos miles de likes de sus seguidores, fue tomada la semana pasada, durante el cumpleaños número tres de Gia. La niña tuvo una espectacular fiesta con el tema de Moana, e incluso ella misma fue caracterizada como la protagonista de la famosa cinta de Disney. Entre los invitados no podía faltar su hermanito Santino y tal parece que tampoco Grettell, que ha aprovechado este día para presumir su tierno throwback thursday.

Esta no es la primera publicación en la que la actriz se deja ver junto a Gia, pues en otras ocasiones ha posado con ella y con su hijo Santino. Esta situación ha llamado la atención de sus seguidores, y Grettell ha hablado abiertamente al respecto. “Muchas personas me preguntan cómo hago para estar así, ¿cómo hago? Muy fácil, el amor me rige, el saber a mi hijo feliz y amando a su hermana, con eso yo soy feliz y, cómo no amar a estos angelitos si son pura luz y amor. Para mí lo más importante es la felicidad de mi familia y ellos son mi familia”, aseguró Valdez en una publicación de Instagram el año pasado.

El amor de madre de Grettell siempre ha estado por encima de todo y ha sido el principal motivo para que pese a su divorcio de Pato, siempre propicie la cercanía con él y su nueva familia. “Es simplemente lo normal, creo que es lo tendríamos que hacer todo el mundo, sumar no restar, y yo lo que quiero es estar más cerca de mi hijo en los momentos que no esté conmigo”, contó la actriz el mes pasado en entrevista con Las Estrellas. “Agradezco tanto a Patricio como a Odalys que todo el tiempo cuando no está Santino conmigo me mandan fotos”, dijo.

