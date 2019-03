¿Qué examor de Luis Miguel ha roto el silencio en torno a las polémicas en las que se ha visto envuelto el cantante?

El nombre de Mariana Yazbek acaparó toda la atención meses atrás con el estreno de Luis Miguel, La Serie. Gracias a esta producción televisiva, se supo que ella fue el gran primer amor del cantante durante sus años de juventud, aunque tiempo después ese romance llegó a su fin. Desde ese entonces, la fotógrafa ha sido cuestionada por la prensa sobre esa etapa de su vida y, aunque anteriormente decidió reservarse los detalles, en esta ocasión ha hablado, como muy pocas veces, de lo que siente por el intérprete a quien además le ha expresado sus buenos deseos.

Con plena sinceridad, Mariana reconoció que durante la transmisión de la serie se enfrentó a una circunstancia compleja, aunque pudo salir adelante gracias a la actitud que asumió desde el primer momento. “La verdad es que ahorita ya estoy más tranquila, hace un año estaba escondida en mi estudio. No me afectó, pero me agobió porque de pronto se viene una cosa de hace muchísimos años que dices ‘¿qué pasó?’…”, contó en una entrevista a los medios, dada a conocer por el programa televisivo De Primera Mano.

Durante la charla, Yazbek aseguró que, pese al tiempo que ha transcurrido desde que vivió aquel romance, tiene un cariño especial por Luis Miguel, por esa razón no dudó en expresar cómo se siente al enterarse de las diversas polémicas que han perseguido al intérprete. “Me da tristeza porque lo que yo más quiero, con este cariño que le tengo, es que triunfe y que le vaya bien y que rearme su carrera, eso es lo que más me gustaría…”, comentó la fotógrafa, quien reiteró los buenos deseos hacia su ex, de quien guarda un grato recuerdo.

Y aunque actualmente Mariana disfruta la estabilidad en su vida sentimental, reveló qué opina su pareja cuando se entera de los detalles de cuando ella era novia de ‘El Sol’. “Se muere de risa, esto fue hace mucho tiempo…”, dijo con sentido del humor. De paso, dejó claro que, contrario a lo que muchos piensan, ella desconoce las situaciones difíciles a las que se enfrentó Luis Miguel en su juventud, en específico a lo relacionado con su madre, Marcela Basteri. “Felizmente a mí no me tocó nada de esa etapa de Luis Miguel, a veces me sorprendo mucho con las declaraciones que hacen las personas sin tener un sustento. Hay mucha parte de la historia que yo no conocía porque a mí no me tocó vivirla, estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de vivir una parte muy buena y muy amorosa de la historia…”, aseguró.

Yazbek, que formó parte del elenco del videoclip del tema Cuando Calienta El Sol, reconoció que no tendría problema alguno de reencontrarse con el cantante, a quien admira por su gran talento. “Siempre me gusta ver a las personas que tengo así con un lindo recuerdo de mi vida… Le deseo lo mejor, es un artistazo”, aseguró. Es así como la fotógrafa hace frente, una vez más, a este tema, dejando claro que ella es una mujer que prefiere mantenerse alejada de los reflectores.