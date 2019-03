La inesperada mención de Meghan en la despedida de soltero de su exmarido

Mientras Meghan Markle se prepara para convertirse en mamá por primera vez, su exmarido, Trevor Engelson también está por escribir un nuevo emocionante capítulo en su vida. El productor está por casarse con la nutricionista Tracey Kurland y como dicta la tradición, ha celebrado su despedida de soltero. Miami fue el escenario de esta reunión previo al enlace que se celebrará en mayo próximo, casi un año exacto después el enlace de los Duques de Sussex. Lo que ha resultado curioso es que al parecer Meghan ha tenido una mención especial en los discursos de la despedida de soltero.

VER GALERÍA

El Daily Mail consiguió un video de la celebración en la que se ve a los mejores amigos de Trevor ofreciendo un brindis en honor del novio. Lo que nadie se esperaba es que en estos simpáticos mensajes se haría referencia a la primera mujer de Trevor, Meghan Markle. “Esto aquí, esto aquí es para la realeza, ¿saben a lo que me refiero? La realeza ganó, la realeza perdió…pero a pesar de eso nene, ¡debemos seguir adelante!”. En el fondo se alcanza a escuchar a otro de los amigos decir: “Eres un gran tipo. Te lo mereces amigo”.

VER GALERÍA

Aunque se podría pensar que a Trevor no le hubiera encantado el comentario, la realidad es que se mostró muy conmovido por las palabras. “Gracias hermano”, dijo el productor, “Te amo amigo, perdón por estar tan emocional”, continúa hablando el amigo del discurso, a lo que Trevor dice comprensivamente, “Es un día emotivo”. Pero si se pensaba que hasta ahí quedaban las referencias a Meghan en el mensaje, el amigo no se pudo contener a bromear: “Si no fuera por Trev, nunca creería que yo podría casarme con una futura princesa, así que ahora, ¿qué princesas están disponibles?”.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El exmarido de la duquesa de Sussex se compromete tras siete meses de relación

El exesposo de Meghan, Trevor Engelson, se ha casado con una guapa heredera

Trevor estuvo casado con Meghan del 2011 al 2013, cuando decidieron tomar caminos separados. Previo a la boda en Jamaica, la pareja tuvo una relación de siete años. Para celebrar su enlace realizaron una fastuosa celebración de cuatro días en la isla, de la cual se han publicado algunas imágenes. Se ha reportado que fue la distancia provocada por el éxito de Meghan en la serie Suits, que se grababa en Toronto, mientras el productor permaneció en Los Ángeles, lo que provocó la ruptura entre ellos. Ambos citaron “diferencias irreconciliables” en sus papeles de divorcio. Trevor se comprometió con Tracey solo un mes después de la boda real. Aunque se llegó a rumorar que hubo un enlace en octubre pasado, parece que la gran fiesta se celebrara este año.

VER GALERÍA