Kris Humphries, exesposo de Kim Kardashian: ‘Nuestra relación fue 100% real’ El basquetbolista, quien anunció su retiro, aseguró que cuando se casó con la empresaria fue muy inocente y nunca se imaginó cómo iba a cambiar su vida con esa relación

Han pasado ya siete años del fugaz matrimonio entre Kim Kardashian y el basquetbolista Kris Humphries. Como gran parte de su vida, el reality familiar fue testigo del noviazgo, la boda y hasta la separación de Kim con el jugador de la NBA quien, rompió el silencio y habló como nunca antes de su matrimonio con la empresaria, asegurando que en aquel entonces fue muy “inocente”, pues no sabía qué terrenos estaba pisando con los Kardashian. Aunque Kim superó desde hace mucho la relación, incluso está casada actualmente con Kanye West, padre de sus tres hijos, Humphries quiso revivir el tema con nuevas y controvertidas declaraciones.

“Debí haber imaginado en qué me metía, pero fui muy inocente y no sabía cómo iba a cambiar mi vida”, comentó el basquetbolista como parte de las entrevistas que concedió a propósito del anuncio de su retiro. “La ironía de mi carrera es que descubrí qué tipo de jugador era cuando llegué a los Nets, en ese momento sentí que sabía quién era yo. Luego conocí a una chica realmente famosa y me casé ¡maldita sea!”, declaró al blog The Player’s Tribune.

Aunque en el pasado el, ahora exjugador de baloncesto comentó que en aquel momento sintió presión, por parte de la mamá de Kim, para pedirle matrimonio, reconoció que el sentimiento que tenía hacia ella era real: “Lo único que realmente me molesta es cuando la gente dice que mi matrimonio fue falso (…) Claro que hay mucho de ese mundo que no es verdad, pero nuestra relación fue 100 % real”, comentó.

Kris describió su divorcio como algo “brutal” debido a la exposición mediática a la que estuvo sometido luego de 72 días casado con Kim Kardashian: “No sabía cómo manejarlo, porque nunca pensé que iba a ser famoso de esa forma. Recuerdo haber tenido momentos difíciles profesionalmente, como cuando me abuchearon en Filadelfia y pensé: ‘¿por qué me están abucheando?’, es porque soy el tipo de la tv, ‘¿creen que yo quería ser famoso?’”, comentó.

Kris llegó a la conclusión de que muchos televidentes pensaron que él sostuvo una relación con Kim Kardashian para ganar fama faltándole el respeto así a su profesión como basquetbolista: “Eso me mató, porque todo lo que siempre he querido es ser reconocido en el baloncesto”, finalizó.