¡Ritmazo! Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa, baila como nadie

La conocida frase 'de tal palo, tal astilla' nunca había tenido tanta razón como en el caso de Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa. Esta niña de apenas cuatro años de edad últimamente ha sacado a relucir el talento heredado de su padre, quien es un destacado bailarín y coreógrafo. Tras arrasar con su presentación el fin de semana, esta pequeña dio una nueva muestra de sus dotes para el baile, dejando a los fans de sus famosos padres con la boca abierta. “Mi hija no tuvo suficiente bailando con su prima Noa y conmigo en el TeletonUSA y aquí está dándolo todo. ¡Dios mío la que me espera!”, escribió el español en su cuenta de Instagram al comaprtir orgulloso el video de su nena. “Ya está lista para Mira quién baila 2030 jejeje”, bromeó. Y la conductora no se quedó atrás, pues ante tal derroche de ritmo por parte de su nena, no pudo evitar reaccionar. "Se me cae la baba. Me encanta porque la veo imitando un poco a la primita Noa que estuvo acá hace unos días y que baila ballroom”, dijo Adamari durante la transmisión Un Nuevo Día, programa de Telemundo del que es parte del elenco. Sin embargo, la puertorriqueña no se mostró muy convencida de que su hija participara en el futuro en el famoso reality show de baile: “Eso será contra mi voluntad”, dijo entre risas. Haz click en el video para ver el inigualable baile de Alaïa que cautivó a todos.