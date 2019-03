Enrique Guzmán y el cariñoso beso a Silvia Pinal en el hospital: ‘La respeto y la quiero muchísimo’

Desde hace unos días el nombre de Silvia Pinal ha estado muy presente en los medios, ello debido un problema de salud que la aquejó y la que mantuvo en el hospital. La bioserie de esta diva, quien afortunadamente ya se encuentra recuperándose en casa, también ha dado de qué hablar, pues ha expuestos muchos aspectos de su vida que muchos desconocían. De este modo, todas las personas que rodean o han rodeado a la primera actriz se encuentran ahora frente a las reflectores y es el caso de Enrique Guzmán, quien fue su esposo y es padre de dos de sus hijos. Aunque en el pasado hubo roces entre este pareja, toda ha quedado atrás, y para muestra están las recientes declaraciones que ha dado el rockero, las cuales además han sorprendido a muchos, ¿qué dijo?

Guzmán, quien entre 1967 y 1976 estuvo casado con Pinal, visitó a Silvia hace unos días cuando estuvo hospitalizada debido a un cuadro de neumonía. Y aunque no es secreto para nadie las diferencias que mantuvieron estos dos famosos, el cantante de 76 años habló de la razón por la que decidió visitar a su ex mujer e incluso reveló el espontáneo y cariñoso gesto que tuvo con ella. “Después de 50 años de broncas, se sintió mal y dije: ‘es la mamá de mis hijos, tengo que ir a verla’. Fui, la saludé y hasta nos dimos un beso”, contó el Enrique a la prensa durante la presentación del elenco del musical Jesucristo Superestrella, en el que dará vida a Herodes.

El cantante, quien es padre de Alejandra y Luis Enrique, señaló además que desde hace tiempo ya pidió perdón a la primera actriz por los roces que tuvieron en el pasado. “Desde hace muchos años (le pidió perdón), le escribí una carta, ella afortunadamente la guardó y no me contestó nunca”, contó. Y es que luego de que se supiera que la había visitado el pasado 14 de marzo cuando estuvo internada, algunos especularon que el rockero se había puesto de rodillas para disculparse con Silvia. “Eso es mentira, yo ya no me sostengo en mis rodillas para empezar, platicamos mucho y dejamos en claro que hubo errores de los dos, lo que sí es cierto es que el final nos despedimos con un beso en la boca, la respeto y la quiero muchísimo porque es la madre de mis hijos”, enfatizó.

Enrique descartó que actualmente exista algún tipo de enemistad con su ex esposa incluso recordó que aunque ya no están juntos, ella lo ha acompañado en momentos difíciles de su vida. “Cuando yo estuve grave de mi corazón la primera que estuvo allí fue ella… Y ya también divorciados y yo casado con otra mujer”, recordó ante la prensa. “Yo no soy perfecto, ni ella tampoco, ni tú ni nadie, pero lo bonito de cada uno pues hay que sacarlo”, aseveró el cantante.

Queda claro que tras las diferencias que tuvieron en su matrimonio, Enrique y Silvia han dejado todo atrás. Y justamente haciendo un repaso sobre el pasado, Pinal fue entrevistada para el programa Montse y Joe y contestó sinceramente. “¿Volverías a escoger ser Silvia Pinal?”, pregunta Montserrat Oliver a la actriz en el adelanto de la emisión, a lo que ella contesta con un rotundo “Sí”. Pero la siguiente interrogante la hace dudar más: “¿Las mismas parejas?”, dice la conductora, a lo que responde entre risas la diva: “Eso sí quién sabe”.

