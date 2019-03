Sarah Kohan celebra su tercer trimestre de embarazo y envía un firme mensaje a sus detractores

Con ilusión, Sarah Kohan y Javier ‘Chicharito’ Hernández cuentan los días para la llegada de su primer hijo. La pareja, que poco a poco revela los detalles de esta nueva etapa, también disfruta de su reciente boda, un acontecimiento con el que han sellado uno de los compromisos amorosos más comentados del momento. Ahora, la influencer ha vuelto a enviar otro mensaje a través de las redes sociales, en el que celebra por su tercer trimestre de embarazo y, de paso, da su firme respuesta a quienes suelen enviar críticas, poniendo en alto la libertad que a lo largo de estos meses ha tenido para presumir este instante que la llena de orgullo.

Kohan además dio la sorpresa al publicar una fotografía en la que presume su baby bump, una de las postales más comentadas de la australiana, pues posa de lo más sexy para esta selfie que ha acumulado miles de likes. “No puedo creer que ya estamos en el tercer trimestre. ¡No podemos esperar para conocerte!”, escribió en las primeras líneas. Recordemos que a lo largo de estos días, ella ha mostrado diversas fotos en las que se aprecia su avanzado embarazo, por supuesto, luciendo coloridos outfits y, en ocasiones como esta, algo distinto y por demás revelador.

En su mensaje, la también modelo no dejó pasar la oportunidad para responder a los detractores, a quienes invitó a no seguirla si no están de acuerdo con lo que publica en sus redes. “No hay necesidad para comentarios negativos si deseo mostrar mi cuerpo de embarazada como es y con un bebé de siete meses creciendo, yo puedo… no tienen por qué seguirme”, escribió. En la imagen además se aprecia una pintura sobre un caballete y no olvidó darle el merecido crédito a su creador.

Entre las sorpresas, Sarah dio los últimos detalles relacionados con el bebé y cómo va creciendo tan rápido. “Wow, el bebé está creciendo demasiado. 37.6 cm y 1,005 grams”, escribió al pie de la imagen. Recordemos que el pasado 17 de marzo la pareja reveló que tendrán un niño, noticia que motivó las felicitaciones por parte de los seguidores de cada uno, luego de varios meses de mantener el misterio en torno al sexo del niño.

Y por si fuera poco, Sarah dio otra sorpresa en la que da muestra de la gran unión que prevalece entre ella y el ‘Chicharito’ estos días. La modelo reveló otra foto, esta vez una de ella junto al futbolista, quien aparece como sentado detrás de su esposa. Kohan además agregó a esta imagen una breve pero simpática descripción. “Guapísimo @ch14_... y panzona”, escribió.