La cuenta secreta de Instagram de Michelle Salas, ¿qué publica?

A sus 29 años, Michelle Salas ha logrado convertirse en toda una estrella de las redes sociales. Esta guapa mexicana tiene miles y miles de seguidores, quienes esperan ansiosos sus publicaciones, en las que la moda, la belleza, los viajes y el estilo de vida son los temas principales. Pero lo que no todos saben es que esta joven tiene una segunda cuenta de Instagram, y aunque ya tiene tiempo no muchos de sus fans la conocen, además de que lo que publica en ella es totalmente distinto a lo de la principal, ¿de qué se trata?

VER GALERÍA

Day By Day With Michelle Salas, es el nombre de la segunda cuenta de Instagram de esta joven, la cual, de acuerdo a su primera publicación, abrió en febrero del año pasado. Mientras que en su perfil principal la moda es el tema predominante, en éste lo es la alimentación y el estilo de vida saludable. “La verdadera belleza viene de adentro”, es la leyenda visible en la descripción de esta cuenta, en la que la influencer mexicana acumula más de 36 mil seguidores. “Una mezcla de comida y ejercicio. Se trata de equilibrio”, se lee también.

VER GALERÍA

Tal como lo dice en la descripción, en este perfil Michelle se dedica a compartir fotos y algunas recetas. Y es que no es secreto para nadie que esta guapa mexicana le debe en parte su espectacular figura a la comida saludable y equilibrada que suele consumir. Y aunque es cuidadosa con los platillos que ingiere, eso no quiere decir que no sean deliciosos, pues sus posts dejan ver que lo rico no está para nada peleado con lo sano. Desde ensaladas hasta pizzas y postres, son las imágenes de lo que Salas comparte, incluso se ha dejado ver en su faceta de chef. “La comida es una de mis grandes pasiones, ¿cuál es su comida favorita?”, señala esta joven en una de sus publicaciones, en la que se le ve preparando lo que parece ser una lasaña.

VER GALERÍA

Aunque la mayor parte de las 130 publicaciones que tiene en Day By Day With Michelle Salas son de platillos y sobre comida, hay algunas en las que comparte algunas rutinas de ejercicio y selfies desde el gym, así como algunos momentos espontáneos en familia, con amigos, en la playa o simplemente en la calle. Y es que tal como lo indica el nombre de esta cuenta, se trata del día a día con Michelle. Sin duda este perfil es un poco más desenfadado que el principal, aunque en ambos posee fieles fans que siguen cada uno de los pasos de esta guapa mujer. Y fue aquí que en enero pasado, esta joven hizo una sincera confesión: “No he estado subiendo muchas cosas en esta cuenta de ejercicio porque no quiero ser hipócrita. La verdad es que no he hecho nada desde hace 2 semanas y creo que por muy disciplinados que seamos a veces también toca descansar un poco”, señaló al compartir una foto de sí misma, antes de confiar en la memoria de su cuerpo, pues siempre ha realizado actividad física. “Pero acuérdense que hay que ponerle ganas y motivación si queremos ver resultados. Así que a darle”, agregó después.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Proveniente de una familia reconocida, y con un padre no menos famoso, Michelle ha sabido hacerse un nombre propio, convirtiéndose en una estrella de las redes sociales. Con más de un millón de seguidores en su cuenta principal de Instagram, esta joven es todo un referente en temas de moda y belleza, y al ser dueña de una figura tan espectacular como la que tiene, muchos no dudan en seguir sus pasos en cuanto a alimentación y ejercicio. “Durante los últimos años he estado muy interesada en el cuidado de la piel, la comida y el ejercicio. No soy un experta, pero tengo una verdadera pasión por las cosas que nos hacen sentir bellas, femeninas y con poder. Esta es la razón por la que quería crear una cuenta complementaria centrada en esta pasión”, señaló desde el principio al abriri su cuenta Day By Day With Michelle Salas.

VER GALERÍA