Mini Jacky y Caro, hijas de Jacky Bracamontes, en su debut sobre el escenario

Alguien que sabe brillar en los escenarios es Jacky Bracamontes, quien con su belleza y carisma se ha convertido en una de las conductoras de televisión más queridas. Por eso, no es de extrañar que sus hijas, pese a su corta edad, ya saquen a relucir todo ese talento y gracia naturales heredados de su famosa madre. Mini Jacky y Caro, las hijas mayores de esta guapa mujer y de su esposo Martín Fuentes, acaban de hacer su debut en el teatro, donde además han mostrado sus habilidades para bailar. Estas dos adorables niñas, de cinco y cuatro años de edad, participaron en un festival escolar y su orgullosa mamá no pudo contener la emoción de ver la actuación de sus pequeñas, por lo que compartió con sus seguidores algunos videos. Los fans de Jacky se derritieron al ver a estas dos pequeñas en el escenario, y también a la tercera, Renata, quien aunque no fue parte de la presentación, enterneció a todos al mostrarse como la fan número uno de sus hermanitas mayores. Haz click en el video para ver a estas encantadoras niñas.