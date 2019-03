Por primera vez, Emilia Clarke revela que estuvo a punto de morir justo cuando consiguió el éxito con Game of Thrones Con su relato Emilia ha dejado claro que es mucho más fuerte que la misma Mother of Dragons

Su rostro es uno de los más reconocidos en el mundo y con el final de Game of Thrones a cuestas, Emilia Clarke está en boca de todos. Pero si se creía que se sabía todo de la intérprete de Daenerys Targaryen que se deja ver siempre sonriente y cálida, Emilia ha sorprendido al revelar que justo al terminar de grabar la primera temporada de la serie que la llevó a la fama, su vida estuvo en riesgo. La joven actriz sufrió dos aneurismas, situación que la puso en peligro y que afortunadamente hoy puede compartir en retrospectiva.

“Justo cuando todos los sueños de mi infancia parecía que se hacían realidad, casi pierdo la cabeza y luego mi vida. Nunca he contado esta historia públicamente, pero ahora es tiempo”, escribió la protagonista de Me Before You en un artículo publicado por The New Yorker. Emilia explica que todo sucedió a principios del 2011 cuando terminaba de grabar la primera temporada de Game of Thrones. A pesar de que su personaje ha representado a lo largo de los años la fuerza y el poderío femenino, Emilia confiesa que ella estaba aterrada de la atención que recibiría cuando se estrenara la serie.

“Para aliviar el estrés, me ejercitaba con un entrenador…En la mañana del 11 de febrero del 2011 me estaba cambiando en el vestidor de un gimnasio en Crouch End, North London, cuando empecé a sentir que me comenzaba a dar una fuerte migraña. Estaba tan cansada que apenas me podía poner los tenis. Cuando comencé la rutina, tenía que obligarme a hacer los primeros ejercicios”, explica para decir que cuando tuvo que hacer una plancha sintió como si una liga estuviera apretando su cerebro. Aunque trató de ignorarlo, tuvo que gatear -por el dolor- hasta el locker en donde comenzó a vomitar. Emilia confiesa que aunque no sabía qué estaba pasando, en el fondo de su corazón sabía que su cerebro tenía algún tipo de daño.

“No me voy a paralizar”, era lo que pasaba por la cabeza de Emilia, que para mantenerse consciente empezó a repetir sus diálogos de la serie. Una mujer que la alcanzó a escuchar en el baño la ayudó hasta que la tuvieron que llevar en ambulancia al hospital mientras ella solo veía todo nublado y escuchaba un ruido constante. Como en un principio no se sabía qué tenía no le podían dar analgésicos para el dolor, pero finalmente, una tomografía dejó al descubierto qué había pasado.

Una hemorragia subaracnoidea (SAH), un tipo de derrame que puede ser fulminante causado por un sangrado en el espacio que rodea al cerebro: “Tuve un aneurisma, una ruptura de arteria. Como supe después, alrededor de un tercio de los pacientes de SAH mueren inmediatamente o poco después. Los pacientes que sobreviven, requieren tratamiento urgente para sellar el aneurisma, porque hay un riesgo muy alto de una segunda, usualmente fatal, hemorragia. Si iba a sobrevivir y evitar terribles consecuencias, necesitaba cirugía urgentemente. Y aún así, no había ninguna garantía”.

Emilia tuvo que ser trasladada a un hospital especializado en donde durante tres meses se sometió a cirugías extenuantes para salvar su vida…tenía solo 24 años. Después de la primera cirugía ‘no invasiva’ de tres horas, no podía recordar su nombre. Esto la apanicó, si no podía recordar cómo se llamaba, no podría volver a trabajar. “En mis peores momentos, quería tirar la toalla. Le pedí al equipo médico que me dejara morir”, confiesa Emilia. Afortunadamente, solo pasaron tres semanas para que la afasia desapareciera y pudiera hablar correctamente. Un mes después pudo salir y volver al trabajo, pero los doctores le advirtieron que tenía un segundo aneurisma que podía explotar en cualquier momento. Aunque en ese momento casi nadie lo sabía, todas las primeras entrevistas antes de grabar la segunda temporada, las realizó con morfina para poder contener los dolores que padecía.

Emilia apunta que la segunda temporada fue la peor y que todos los días pensaba que se iba a morir. Pero no fue sino hasta el 2013, cuando al hacerse una tomografía se dieron cuenta de que el ‘pequeño’ aneurisma que todavía tenía estaba del doble de tamaño y le prometieron quitarlo con una sencilla cirugía. Desgraciadamente, esta falló. Con una hemorragia masiva, las probabilidades de sobrevivir si no la operaban eran muy pocas. En este nuevo procedimiento, pedazos de su cráneo fueron sustituidos por titanio y poca gente sabe que tiene una cicatriz que recorre su cráneo hasta la oreja. Una vez más, perdía la esperanza y sentía que no iba a sobrevivir. Afortunadamente, de a poco se fue recuperando y volvió al trabajo una vez más.

La británica confiesa que en retrospectiva se da cuenta que ligeros dolores de cabeza y un par de desmayos podrían haber sido una advertencia de lo que le pasaría después. Después de la última operación, de alguna forma un periodista supo de lo sucedido y al cuestionarla al respecto, ella simplemente lo negó todo…pero ahora ha querido compartir su historia. Desde lo que sucedió, Emilia comenzó a trabajar por jóvenes que sufren heridas en el cerebro y derrames, con la fundación SameYou. Emilia explica que considera que con el final de la serie es importante compartir esta historia que vivió de la mano de su gran éxito.

