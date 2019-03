Las aventuras de Jacky Bracamontes y su familia en la nieve

Mientras México se prepara para recibir la primavera con temperaturas muy cálidas, Jacky Bracamontes y su familia viajaron a Estados Unidos para disfrutar del frío. La guapa conductora, su esposo Martín Fuentes y sus hijas se dieron una escapada a Vail, en Colorado, para practicar esquí en nieve. Tras tomar unas clases, Mini Jacky, Carolina y Renata descendieron las montañas como todas unas expertas y sus orgullosos padres no perdieron la oportunidad de presumir a sus aventureras niñas. "No hay palabras para explicar el orgullo de poder esquiar con mis hijas (...) Amo compartir esto con ellas, se me salen las lágrimas de felicidad, porque les encanta esquiar e ir rápido como a mí", escribió el piloto al compartir algunos de los inolvidables momentos que pasó con sus tres hijas mayores. Haz click en el video para ver lo bien que la pasaron los Fuentes Bracamontes en su viaje a Vail.