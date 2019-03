El valiente mensaje con el que Marimar Vega se defendió de sus críticos

¡Más amor y menos odio! Esas fueron una de las palabras con las que Marimar Vega escribió el que bien podría ser uno de sus mensajes más contundentes de todos los tiempos, y es que a pesar de ser reservada con su vida privada, la famosa decidió alzar la voz para defenderse de quienes la atacan en redes sociales.

Y usando su cuenta de Instagram como medio para crear conciencia, la famosa de 35 años decidió compartir una foto en la que aparece sentada en una playa, viendo hacia abajo mientras disfruta de las olas así como el clima de este lugar. “Aquí esperando… todos los comentarios que pondrán abajo de esta foto ofendiendo y agrediendo. Nunca me he enganchado con ese tipo de “agresiones cibernéticas” y como desde chica estoy acostumbrada a que mi vida sea pública y expuesta, he tenido que aprender a que este tipo de cosas no me afecten... y en verdad no me afectan, pero esta vez lo quiero exponer porque me da profunda tristeza ver el ODIO, la violencia, la falta de respeto que puede existir de un ser humano a otro”, contó en dicha publicación.

Con solo segundos de compartir este pensamiento, la foto de Marimar recibió 40 mil ‘me gusta’ en esta red social así como mil comentarios tanto de fans como de amigos quienes aplaudieron su mensaje y valentía ante esta situación que atormenta a muchos.

Eso sí… la actriz siguió con el contundente texto, incitando a las personas a ser más positivas en estos medios, los cuales a pesar de ser cibernéticos, tienen un fuerte impacto en las personas. “No nos basta con ver las cosas tan terribles que ya pasan en el mundo como para agredirnos de esta manera en las redes sociales. ¡Más amor y menos odio!”, finalizó en su postal, la cual también recibió la aprobación de Horaco Pancheri -actor con quien recientemente se le ha ligado emocionalmente-.

¿Lo cierto? Es que la mexicana está en su mejor momento -en todos los aspectos-, pues no solo luce más fit y bella que nunca como bien lo ha revelado en sus redes, sino que también tiene muchos proyectos en puerta… además de la aparente relación con el actor argentino de 36 años, quien volvió a confirmar que están más unidos que nunca al publicar una foto acariciando a La Chata -la famosa perrita bulldog francés de Marimar-. “Con una amiga”, se podía leer en la tierna postal, la cual recibió un ‘me gusta’ de la famosa. Así, la actriz demostró que su personalidad positiva y alegre es una de las tantas cosas que la ha colocado como una de las favoritas de la farándula... ¡algo que seguramente hipnotizó a Horacio!

